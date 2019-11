Vlissinger in onzekerheid over overleden broer: 'We zijn in een bizar verhaal terecht gekomen'

"Met veel verdriet moeten wij dit schrijven. Onze broer, zoon en partner heeft ons op 41-jarige leeftijd veel te vroeg verlaten", schrijft Tiago op zijn Facebook-pagina. Michel was op het moment van overlijden in Sofia, waar hij sinds augustus werkte in een call-center.

Geld nodig

Michel overleed vorige week en nog steeds wacht de familie op informatie over zijn overlijden. Het liefst zou Tiago naar Bulgarije willen om van dichtbij het onderzoek naar zijn dood mee te maken. Daarnaast willen ze hem terug naar Nederland halen voor een passende uitvaart. Daarvoor is een bedrag van 12.000 euro nodig. Maar de uitvaartverzekering dekt de repatriëring niet.

Michel overleed in Bulgarije en niemand weet hoe dat is gebeurd (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben daar nooit bij stilgestaan", zegt Tiago. "Daar komen we nu achter en dat geld hebben we niet. Daarom proberen we die 12.000 euro via een crowfundingsactie op te halen. We zijn net begonnen en de eerste 500 euro is binnen, we hebben goede hoop dat het gaat lukken."

Bizar verhaal

Mocht het onverhoopt niet lukken om voldoende geld op te halen dan krijgen alle mensen die gedoneerd hebben hun geld terug. "We hopen natuurlijk dat het niet zover komt", zucht Tiago. "Misschien moeten we dan met de familie naar Bulgarije om daar afscheid van hem te nemen. Maar daar moeten we nu echt niet aan denken. We zijn in een bizar verhaal terecht gekomen."