Roks wil samenwerking met JVOZ voortzetten: 'Maar de jeugdopleiding praat ook met Feyenoord en PSV'

Roks was in het verleden vijf keer hoofdtrainer bij Sparta en vervulde ook tal van andere functies bij de Rotterdamse eredivisionist. Tegenwoordig is hij Hoofd Opleiding. "Ik ben Sparta natuurlijk dankbaar voor de kansen die ik altijd van de club heb gekregen. En ik werk er nu nog altijd met veel plezier. Eigenlijk ben ik wel zeven dagen per week aanwezig bij de club."

Samenwerking met JVOZ

Roks is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van de club uit Rotterdam, die een goede naam hoog heeft te houden. "Bij ons stromen er altijd spelers door en ook in het Nederlands Elftal zijn meerdere spelers met een verleden bij Sparta." De club werkt alweer een aantal jaar samen met de JVOZ en binnenkort wordt bekend of die samenwerking ook door wordt gezet. "Wij willen dat graag bij Sparta", zegt Roks.

"We vinden dat de JVOZ goed bezig is. Ik zou het ook zonde vinden als ze met Feyenoord of PSV in zee gaan. Feyenoord legt de lat vele malen hoger om jeugdspelers te laten debuteren, dat gebeurt bij Sparta veel eerder. En PSV wil zo veel mogelijk spelers tussen 8 en 12 jaar opleiden en daar dan de beste uithalen. Daarnaast kijk je naar afstanden en naar hoe je jongens wil begeleiden." Roks verwacht dat er in januari meer bekend wordt over het vervolg van de samenwerking tussen Sparta en JVOZ.

Leonie Ton is dankbaar dat ze in staat is om wedstrijden als de Spartathlon te lopen. (foto: Omroep Zeeland)

Leonie Ton vertelt over haar drijfveren om als ultraloper actief te zijn. Eind september voltooide de atlete uit Wissenkerke de Spartathlon van Athene naar Sparta over 246 kilometer. Ze deed dat als eerste Zeeuwse vrouw ooit en kwam binnen na 34 uur en 30 minuten. "Daarvan ben ik ongeveer 34 uur en tien minuten in beweging geweest", blikt Ton terug.

"Waar ik onderweg aan dacht? De finish halen", lacht ze. "Maar ook aan hoe bijzonder het is dat ik dit kan doen en dit aan kan. Daar ben ik heel dankbaar voor." De verpleegster is zich er van bewust dat het leveren van dit soort prestaties een aanslag op je lichaam is. "Je moet niet te vaak doen nee, maar ik geniet er zo van dat het me gegund is om dit te doen."

BC Vlissingen-coach Benjamin Steenbeek is ambitieus. (foto: Omroep Zeeland)

Benjamin Steenbeek uit Lewedorp is de derde gast in deze uitzending. Hij is de coach van de basketbalmannen van BC Vlissingen. Steenbeek staat sinds maart aan het roer bij de club en na de degradatie van vorig seizoen, is zijn team nu zonder puntverlies koploper in de Tweede Divisie. "Het gaat wel beter dan verwacht", zegt Steenbeek. "Maar ik ben ook ambitieus. Mijn doel is om op terwijl kampioen van de Promotiedivisie te worden. Dan moeten we eerst nog twee keer promoveren, maar ik denk dat het kan." Steenbeek heeft zelf jarenlang in het eerste team van BC Vlissingen gespeeld en probeert nu veel jeugdspelers in te passen bij de vereniging.

In de rubriek één-tweetje gaat Yorben Weststrate op bezoek bij Giovanni Siereveld. Hij is oud-voetballer van onder andere Hoek, Kloetinge en VC Vlissingen en tegenwoordig trainer bij Luctor Heinkenszand. Verder is er het weekoverzicht en het moment van Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke.