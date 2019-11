Zeeuwse arts geroemd in het buitenland, maar vergeten in zijn geboortestreek

Na een carrière als arts bij de marine kwam Van Renterghem in Heinkenszand terecht als huisarts. De plattelandsdokter van toen groeide uiteindelijk uit tot een internationaal bekende medicus, maar in Zeeland kent vrijwel niemand hem meer.

Zelf geschreven

"Ik heb het boek geschreven om te zorgen dat daar verandering in komt", zegt Rinus Spruit. "Ik heb me er aan gestoord dat niemand hem meer kent. Een man die zoveel heeft betekend en gelukkig een zeer gedetailleerde autobiografie heeft nagelaten die hij zelf geschreven heeft."

Albert Willem van Renterghem (1845 - 1939) Geboren in Goes, als zoon van een huisarts. Begint als 17-jarige aan een studie geneeskunde en doet daarna twaalf jaar dienst als arts-officier bij de marine. Vestigt zich als huisarts in Heinkenszand in 1877 en neemt daarna de praktijk van zijn vader over in Goes. Van Renterghem maakt naam met zijn behandelingen met hypnose. Op verzoek van Frederik van Eeden (arts en auteur) vertrekt hij naar Amsterdam waar hij uiteindelijk een kliniek laat bouwen voor hypnose-therapie. Van Renterghem wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Volledig genegeerd

Die autobiografie bestaat uit twee delen en beslaat maar liefst 1.389 pagina's. Spruit heeft daar een bewerking van gemaakt die leest als een roman. "Het vertelt zijn levensverhaal", zegt hij. "Het ligt te verstoffen in de kluis van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, bijna niemand heeft het ooit gelezen. Met mijn boek wil ik zijn verhaal ontsluiten. In het buitenland wordt zijn werk nog steeds aangehaald in publicaties, maar in Zeeland wordt hij volledig genegeerd."