Zeeuwse bedrijfsscholen moeten personeelstekort oplossen

Syndus Group bestaat uit een verzameling technische bedrijven in Terneuzen. Het bedrijf zoekt zeer gespecialiseerd personeel om bijvoorbeeld te werken aan hoogwerkers, maar ook aan de bouw van bijzondere staalconstructies. Volgens hoofd technische dienst Omère Moorthamer is dat personeel lastig te vinden: "In onze branche is er in deze regio heel weinig aanbod. In de regio Rotterdam zitten meer bedrijven zoals wij, maar hier zijn die bedrijven niet aanwezig."

Een volwaardig monteur of constructiebankwerker is bijna niet te vinden." David Schrier, Syndus Group

Geschoold technisch personeel vinden is al jaren een probleem in Zeeland. De tekorten zijn groot en bedrijven beginnen wanhopig te worden, volgens de humanresourcesmanager van Syndus, David Schrier: "Als we nu actief op zoek gaan naar een volwaardig monteur of constructiebankwerker, dan zijn die bijna niet vinden."

Vieze handen

Oorzaken daarvoor zijn moeilijk aan te wijzen. Technische opleidingen zijn minder populair volgens Moorthamer. "Er lijkt een smet op te rusten. Mensen denken dat je altijd vieze handen hebt als je in de techniek werkt, terwijl je er juist fantastisch mooie dingen mee kan doen."

Het begrip bedrijfsschool is de laatste jaren in opkomst. In samenwerking met onderwijsinstelling Scalda zijn er in Zeeland al zeven verschillende bedrijfsscholen. Een daarvan is van Syndus. David Schrier: "Wij hebben gekeken wat het kost als een onderhoudsmonteur naar een concurrent loopt of als we niemand hebben. En gekeken wat het kost om die op te leiden. Dan hebben wij wel de berekening gemaakt dat het zeer de moeite waard is te investeren in je mensen en ze zelf op te leiden."

Bedrijfsschool bij Syndus Group in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment werken er zes leerlingen op de bedrijfsschool van Syndus. Moorthamer: "Ze gaan een dag in de week naar school en zijn drie dagen hier. Ze krijgen een-op-een begeleiding in de groep. Ze volgen theorielessen in een lokaal en gaan die meteen in de praktijk toepassen. Ze werken eerst aan kleine dingen in de bedrijfsschool en gaan aan de slag in de grote loods als ze er klaar voor zijn."

'Dit is voor mij een mooie kans'

Voor de leerlingen is het een voordeel dat de opleiding precies aansluit op de praktijk van het bedrijf en ze verzekerd zijn van een baan. "Ik heb hier voor gekozen omdat ik altijd interesse in het monteren en demonteren van machines heb gehad. Dit is voor mij een mooie kans om te leren en het vak onder de knie te krijgen", zegt leerling Mitchell Onsenk.

De bedoeling is dat de bedrijfsschool een regiofunctie gaat vervullen. Ook andere bedrijven kunnen er dus in de toekomst jonge werknemers trainen volgens Moorthamer: "We hebben vier opleiders. Een leraar kan zes leerlingen tegelijk begeleiden in de school. Dat is genoeg zodat ook andere bedrijven gebruik kunnen maken van onze bedrijfsschool."