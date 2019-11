'Blijven whatsappen met gemeenten kan gewoon hoor'

Verschillende Zeeuwse gemeenten kan je gewoon een appje sturen als je een vraag hebt. (foto: Omroep Zeeland)

WhatsApp is voor inwoners een snelle manier om contact op te nemen met hun gemeente. Terneuzen was de eerste in Zeeland, inmiddels zijn onder meer Sluis, Hulst, Goes en Reimerswaal al gevolgd. Sinds september kan er ook met de gemeente Tholen worden geappt. Daar lijkt dus niets aan te veranderen. Volgens Bruijninckx verandert er voor de inwoners dus eigenlijk niets: "Blijven appen met gemeenten kan gewoon hoor."

Gemeenten zullen een keuze moeten maken

Voor gemeenten verandert er wel wat. Vanaf 7 december moeten bedrijven, en dus ook overheden, gebruik maken van de zakelijke versie van WhatsApp. Dat kunnen ze op twee manieren doen: de WhatsApp Business app downloaden op een telefoon, of vanaf volgend voorjaar een speciale webservice gebruiken, waardoor deze aan andere software van de gemeenten te koppelen is. Dat werkt fijner, zeker als meerdere personen de via WhatsApp binnengekomen vragen beantwoorden.

Gemeenten zullen de komende weken een keuze tussen de twee alternatieven moeten maken. Het gebruiken van de Business app is gratis, de speciale webdienst die gemeenten vanaf volgend jaar kunnen aanschaffen, gaat wel geld kosten. Bruijninckx vermoedt dat veel kleine en middelgrote bedrijven voor de gratis app zullen kiezen, hoewel dat iets onhandiger is in het gebruik.