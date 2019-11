Kunnen asperges of bonen ook groeien op zilte grond?

In bakken op het terrein staan gewassen die Van Wesemael 'pest' door ze te bevloeien met zout water. "We zijn gewend aan het feit dat alles groeit met zoet water. Maar de potentie van een plantenwortel moet je niet onderschatten. Misschien doen bonen, aardperen en asperges het ook wel goed op zoute grond."

Zoutresistente pieper

Zijn aardappelen doen dat in elk geval wel. Al jaren werkt hij samen met het Zeeuwse veredelingsbedrijf Meijer om een zoutresistente pieper te kweken. Terwijl hij wijst op een kist rode aardappelen: "Deze zijn volgens mij kansrijk om op grote schaal te telen in verzilte gebieden."

Het experimenteren met zilte gewassen begon in eerste instantie uit interesse maar is inmiddels een serieuze tak van zijn agrarisch bedrijf geworden. Voor het onderzoek kreeg hij van de provincie 90.000 euro subsidie voor een onderzoek van drie jaar.

In bakken worden gewassen getest op hun zouttolerantie; dit door ze met zout water te bevloeien (foto: Omroep Zeeland)

De meeste boeren kijken met angst en beven naar verzilting. "Verzilting is een sluipmoordenaar. Je ziet het niet maar het is er wel", zegt agrariër Maarten Janse in Wolphaartsdijk. Zijn percelen liggen deels langs het Veerse Meer. Dat is de afgelopen jaren zouter geworden doordat het weer in verbinding is gesteld met de Oosterschelde.

Een stuk minder opbrengst

Janse merkt dat de structuur van de grond verandert door het zoute water: "Daardoor kun je hem moeilijker bewerken. Bovendien is de opbrengst van de percelen minder, wel zo'n veertig procent."

Verzilting kan ook kansen geven. " Klimaatdeskundige Pier Vellinga

Volgens hoogleraar en klimaatdeskundige Pier Vellinga moeten we er rekening mee houden dat de grond in Zeeland over honderd tot tweehonderd jaar voornamelijk brak zal zijn. "Dat heeft te maken met de klimaatverandering waardoor de zeespiegel zal stijgen. De grondwaterdruk zal hierdoor groter worden."

'Belangrijk dat we experimenten gaan versnellen'

Toch is er ook hoop, zegt Vellinga: "Verzilting betekent niet meteen het einde van de landbouw, het kan ook kansen geven. Misschien brengen inlands geweekte kokkels meer op dan reguliere teelten zoals we die nu kennen. Hoe dan ook het is belangrijk dat we experimenten gaan versnellen en dat daarbij financiële steun van de overheid moet zijn. Want de dijken, die hebben onze aandacht, maar de overheden vergeten dat we verbrakken."

Jean-Pierre van Wesemael teelt zilte gewassen zoals zeekool (foto: Omroep Zeeland)

ITEM Verziltingsproblemen voor Landbouw 2