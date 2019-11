Meer mensen met drank en drugs achter het stuur in Zeeland

Speekseltest om drugsgebruik in het verkeer op te sporen (foto: Omroep Zeeland)

De politie zegt dat deze sterke stijging toegeschreven moet worden aan de invoering van de nieuwe speekseltest begin 2018. Die wordt volop ingezet bij controles op de weg. Het apparaatje registreert de werkzame stoffen in verschillende drugs, zowel harddrugs als softdrugs.

Uit de cijfers van het Dataportal van de politie blijkt dat in Zeeland het aantal registraties in 2016 van automobilisten onder invloed was gedaald naar 660, het laagste aantal in jaren. Maar dat was toen hoofdzakelijk drank. Het jaar daarop ging het omhoog naar 709, vorig jaar 967 en als de trend van de eerste negen maanden van dit jaar zó wordt voortgezet, komen we in 2019 boven de 1.100 uit.

Grafiek

Ga met de muis over de grafiek voor de cijfers per jaar. Het jaar 2019 is in een lichtere tint weergegeven. Die cijfers zijn namelijk een aanname die gebaseerd is op de cijfers tot en met september van dit jaar.

Er zijn grote verschillen in Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen is qua inwonertal goed voor slechts 27 procent van de bevolking. Maar qua rijden onder invloed pakt de streek 38 procent van alle registraties.

Ook toen het controlesysteem van de politie hoofdzakelijk drankrijders signaleerde (vóór 2018) gingen de Zeeuws-Vlamingen al aan kop in deze statistiek.