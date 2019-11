Viertal demonstreert in Terneuzen: 'I love Zwarte Piet'

De demonstranten hebben de actie opgezet nadat de organisatie van de intocht heeft laten weten dat naast Zwarte Pieten ook roetveegpieten worden ingezet in Terneuzen. De demonstranten zijn hier niet blij mee: ''Zwarte Piet is gewoon traditie, dat moet gewoon zo blijven. En vooral in zo'n kleine gemeenschap als Terneuzen.''

Het is gewoon fascisme en dat accepteren wij niet." Voorzitter Brian van Dijk van de actiegroepStop Antifa

Maar slechts vier mensen kwamen naar de demonstratie toe. ''We zijn een beetje te laat begonnen met dit evenement te promoten eigenlijk. En de meeste mensen zitten ook gewoon op hun werk. Maar ik hoop dat mensen zich toch nog bij ons willen aansluiten, want dit zal niet de laatste actie zijn die wij doen'', aldus voorzitter Brian van Dijk van Stop Antifa Terreur Zeeland.

'Aanpassen aan de rest van Nederland is onzin'

Volgens Van Dijk luistert Terneuzen te veel naar de rest van Nederland: ''Ze gaan het ineens zo aanpassen omdat dat in andere plekken in Nederland ook gebeurt. Maar dat is onzin, vooral in Terneuzen. Het klopt dat ze hier Zwarte Pieten gaan mixen met roetveegpieten, maar die roetveegpieten horen er gewoon niet bij."

Op de borden die de demonstranten bij hadden staan teksten als 'I <3 Zwarte Piet' en 'Zwarte Piet = Geen Racisme!' Ook werd Kick Out Zwarte Piet (KOZP), de organisatie van Jerry Afriyie die sinds 2011 strijdt tegen Zwarte Piet, uitgescholden. KOPZ en Antifa willen volgens de voorzitter de Nederlandse cultuur aanpassen. Hij is het daar niet mee eens: ''75 jaar vrijheid, dat moeten we maar goed onthouden. 75 jaar geleden deden de Duitsers precies hetzelfde met ons Nederland. Het is gewoon fascisme en dat accepteren wij niet.''

Maar of de mannen ook actie voeren tijdens de intocht zaterdag? Dat zeker niet. ''Het moet wel een kinderfeest blijven en wij gaan dat niet verzieken'', sluit Van Dijk af.