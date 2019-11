Pontje Sluiskil blijft, passagiers moeten meebetalen

Pontje van Sluiskil (foto: John Bosch)

Er dreigde vanwege geldgebrek in januari een einde te komen aan de veerdienst over het Kanaal Gent-Terneuzen. Daarop volgde veel protest uit de omgeving. Volgens de inwoners van Sluiskil is het pontje erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Niet alleen voor scholieren die bijvoorbeeld met de fiets naar Terneuzen gaan. Maar ook voor de ambulance die eventueel met het pontje over kan, als de brug open staat.

Provinciebestuurder Harry van der Maas beloofde toen niet meteen geld, maar wel met betrokken partijen om de tafel te gaan zitten. Dat heeft tot deze oplossing geleid. "Mooi nieuws voor het pontje", aldus Van der Maas.

Eigen bijdrage voor gebruik

De stichting heeft jaarlijks 50.000 nodig om het pontje in de vaart te houden. Voor volgend jaar is het geregeld: 25.000 euro komt van de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen. De andere 25.000 komt via sponsoring. Kunstmestfabrikant Yara en Havenbedrijf North Sea Ports leggen 20.000 euro in. Dan blijft er nog 5.000 euro over die de stichting zelf moet ophoesten door geld te vragen aan de reizigers.

Van der Maas: "Als de mensen de voorziening zo belangrijk vinden, dan is het ook logisch er iets voor te gaan vragen. Hoe hoog de bijdrage wordt, is aan de stichting zelf. Innen kan via de verkoop van abonnementen of losse kaartjes."

Nieuwe boot

Voor 2021 moet er een toekomstplan liggen voor het pontje. "Ze moeten het op termijn echt zelf gaan doen. Ik kan me voorstellen dat ze dan bijvoorbeeld gaan onderzoeken of er een nieuwe boot moet komen. Eentje die goedkoper is", aldus Van der Maas.

Pas als dat plan er ligt, willen provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen nog één keer voor 2021 subsidie geven. "Maar dat is dan ook echt de laatste keer", benadrukt Van der Maas.

Lees ook: