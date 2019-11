Weinig vragen over Waterpark Veerse Meer bij spreekuur in supermarkt

Weinig mensen meldden zich bij de informatietafel in de supermarkt (foto: Omroep Zeeland)

Vanuit omliggende dorpen als Arnemuiden is er veel weerstand tegen de plannen voor het recreatiepark. Eerder liet Driestar al weten dat er veel onwaarheden verteld worden over de plannen voor het park. Informatieronden als die van vandaag bij de supermarkt moeten daaraan een einde brengen. En dat werkt, zegt Koele: De onjuistheden zijn van tafel."

Tussen 16.00 en 18.00 uur konden mensen terecht met vragen over Waterpark Veere Meer bij een speciaal daarvoor neergezette tafel. Maar daar bleef het met een kleine tien vragenstellers rustig.

Waterpark Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland)

De toestroom met vragen is de afgelopen maanden toch al flink verminderd, volgens de aanwezige ambtenaren. Voor de zevende keer is er een bijeenkomst voor mensen uit Arnemuiden en vandaag kwamen er in een uur tijd vier mensen aan de tafel. "De eerste keren waren dat er ruim 20," aldus wijkcoördinator Klara Venema van de gemeente Middelburg.

Het Waterpark Veerse Meer staat op de plek van de vroegere camping De Witte Raaf. Onder de vorige eigenaar zijn een aantal kenmerkende dijkwoningen aan de rand van het park gerealiseerd, maar door een faillissement (in 2015) vielen andere bouwwerkzaamheden stil. De vergunning om meer dan 1.300 vakantiehuisjes neer te zetten, ging over naar de huidige eigenaar.

Toch zijn er bewoners die niets zien in het nieuwe park. "Het is veel te groot en te kolossaal," is één van de opmerkingen. De bewoner ziet niets in zo'n park met deze omvang. Andere vragenstellers zijn vooral erg benieuwd hoe het park eruit gaat zien. Een mevrouw wil vooral weten hoe het met de natuur is. Na wat vragen vindt ze het lijken op een nieuw krekengebied, "maar dan met heel veel huisjes."



En dat wordt openbaar, benadrukt Koele nog maar eens. Lange tijd dachten inwoners van Arnemuiden op basis van voorlopige tekeningen, dat zij niet meer welkom waren in het gebied. "Maar dat klopt niet, zegt Koele. "Het park is openbaar en iedereen mag er met de fiets of wandelend op."

Lees ook: