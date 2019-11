Zoektocht naar beste Zeeuwse oorlogsfoto's van start

Nederland kiest de honderd meest aansprekende foto's van de Tweede Wereldoorlog die volgend jaar te zien zullen zijn in de Tweede Kamer in Den Haag. Elke provincie levert vijftig foto's aan, waaruit een selectie wordt gemaakt.

De Zeeuwse zoektocht naar de beste Zeeuwse foto's ging vanmiddag van start in het provinciehuis. Een aantal Zeeuwse musea en archieven hebben daarvoor foto's aangeleverd. Commissaris van de Koning Han Polman koos de voor hem meest aansprekende foto uit, Het is een foto van de bevrijding van Westkapelle op 1 november 1944, waarop te zien is hoe Engelse militairen de zojuist verslagen Duitsers wegvoeren.

Het was een symbolische keuze. Als aftrap van de zoektocht naar de mooiste Nederlandse foto's, zoekt elke commissaris van de Koning in iedere provincie, deze week 'zijn' of 'haar' foto uit.

Wie heeft er thuis nog een mooie foto liggen?

Maar welke foto's liggen er nog op Zeeuwse zolders te verstoffen? Welke foto heeft nooit een museum of een archief bereikt, maar laat wel in één beeld een aspect van de Tweede wereldoorlog zien? Wat zit er nog in oude fotoalbums? Vanaf volgende week kunnen de foto's geüpload worden via de website van Omroep Zeeland.

Eind maart wordt de landelijke keuze bekendgemaakt van de beste honderd foto's. Die zijn vanaf eind maart te zien in de Tweede Kamer in Den Haag. Voor meer info: kijk op https://in100fotos.nl/ en voor vragen kan je mailen naar 75jaarvrijheid@zeeland.nl