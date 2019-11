Rampenoefening; schietpartij en bus rijdt in op mensen op Vestingcross

(foto: Omroep Zeeland)

Op de spoedeisende hulpafdeling is het chaos wanneer er binnen korte tijd tientallen mensen met schotwonden worden binnen gebracht. De één kermt nog meer van de pijn dan de ander. "M'n been! M'n been," schreeuwt één van de patiënten die vier kogels in haar been heeft gekregen. Een andere patiënt kan maar amper adem halen.

Aan de oefening doen zo'n 220 mensen mee. Ziekenhuismedewerkers, lotusslachtoffers, toneelgroepen, scouting en Rode Kruis die op alle gebieden een rol hebben in het scenario. Volgens crisis-coördinator Melissa Meiresonne zijn oefeningen nodig om er in de praktijk achter te komen of iets werkt. "Op papier ziet het er vaak goed, maar zo kom je er achter of er nog wat hiaatjes zijn."

Zo'n grote oefening als vandaag wordt één keer in de paar jaar gehouden en iedereen die in het ziekenhuis moet zijn merkt het. Bij de hoofdingang staat een cordon van Rode Kruis-medewerkers om familie op te vangen van de zogenaamde slachtoffers. Mensen die echt in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen gewoon doorlopen, maar worden ingelicht over de oefeningen.

Ondanks dat alles zo realistisch mogelijk verloopt, geniet ook Melissa Meiresonne ervan: "Het is ook echt leuk om te doen, maar een hele organisatie."