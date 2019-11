Ritje met de bus wordt iets duurder

Een bus van Connexxoin (foto: ANP)

Uitzondering internationale lijn

Uitzondering zijn de buslijnen de grens over. Omdat niet alleen Connexxion daar rijdt, maar ook de Vlaamse vervoerder De Lijn. Breskens/Oostburg - Brugge was 6,00 euro per rit. Dat wordt 7,00 euro.

Harry van der Maas is als provinciebestuurder verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. "De prijsstijging in Zeeland is net zo hoog als in de rest van Nederland. Ik ben blij dat het duidelijk is wat er volgend jaar voor kosten zijn voor de gebruikers van de bus."

Toekomst OV

In het voorjaar is er een conferentie over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland. Volgens Van der Maas moet het OV beter afgestemd worden op de vraag van gebruikers en moet het waar mogelijk ook kleinschaliger worden. "Het is één van de speerpunten van dit bestuur. Maar vraag me nu niet hoe die toekomst van het openbaar vervoer er uit gaat zien. Dat gaan we samen op dat congres bespreken."