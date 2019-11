Zeeland wordt wakker: bijzondere inloopbijeenkomst, rampenoefening en duurdere buskaartjes

(foto: Omroep Zeeland)

Rampenoefening

Een terroristische aanslag tijdens de Vestingcross in Hulst. Dat was gisteravond het scenario van een grote rampenoefening in ziekenhuis ZorgsSaam in Terneuzen. Zo'n grote oefening wordt een keer in de drie jaar gehouden. De medewerkers van het ziekenhuis werden geconfronteerd met tientallen slachtoffers met schotwonden

(foto: ANP)

Buskaartje iets duurder

Rijden met de bus wordt vanaf volgend jaar iets duurder: zo'n twee procent. Dat maakt het provinciebestuur bekend. Dat de kaartjes en abonnementen twee procent duurder worden, komt overeen met een landelijk advies voor verhoging van de prijs in het openbaar vervoer.

Weinig mensen meldden zich bij de informatietafel in de supermarkt (foto: Omroep Zeeland)

Inloopspreekuur Waterpark

De plek van het inloopspreekuur over Waterpark Veerse Meer was een bijzondere; de supermarkt in Arnemuiden. Maar veel publiek kwam er niet op af. Volgens de initiatiefnemer van het recreatiepark is dat een goed teken.

Zoektocht naar aansprekende oorlogsfoto's (foto: Omroep Zeeland)

Beste oorlogsfoto's

De zoektocht naar de beste Zeeuwse oorlogsfoto's is van start gegaan. Commissaris van de Koning Han Polman koos symbolisch zijn meest aansprekende foto; die van de bevrijding van Westkapelle op 1 november 1944.

Weer

Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar vandaag af. Er vallen enkele buien, soms gepaard met onweer, hagel en windstoten. Met een matige tot krachtige zuiden- tot zuidwestenwind wordt het maximaal 7 of 8 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en fris.