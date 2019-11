Snelheid naar 100 op snelweg: rit over A58 bijna zeven minuten langer

130 kilometer per uur op de snelweg (foto: Omroep Zeeland)

Als je vanuit westen naar het oosten rijdt, mag je net na de bocht bij Arnemuiden 130 kilometer per uur rijden. Vanaf dat punt is het tot het verlaten van Zeeland, bij knooppunt Markiezaat, exact 43 kilometer.

In de huidige situatie doe je daar met een gemiddelde snelheid van 130 kilometer per uur 19 minuten en 50 seconden over. Als je op de A58 nog maar 100 kilometer per uur mag rijden, doe je over die 43 kilometer 25 minuten en 48 seconden.

Ook nog een stukje 120 (nu dan toch nog), dus de totale 'vertraging' is...

Dan is er natuurlijk ook nog het stuk tussen Vlissingen en Arnemuiden. Vanaf 2011 mocht er op het hele Zeeuwse gedeelte van de A58 130 kilometer per uur worden gereden. In 2012 werd vanwege geluidsoverlast besloten om tussen Vlissingen en Arnemuiden de maximum snelheid te verlagen naar 120 kilometer per uur.

Dat stuk is een kleine negen kilometer lang. Als je 120 rijdt, doe je daar 4 minuten en 30 seconden over. Met 100 kilometer per uur heb je dat stuk in 5 minuut 24 afgelegd. Tel je die 'vertraging' op bij het stuk waar je nu nog 130 mag, dan doe je over de hele Zeeuwse A58 straks overdag - als je dus maar 100 kilometer per uur mag rijden - 6 minuten en 52 seconden langer.

Wat gebeurt er vandaag?

Het kabinet onthult vandaag welke stikstofmaatregelen het neemt om te zorgen dat snel weer gebouwd kan worden aan nieuwe woningen en infrastructuurprojecten. Veel ingrepen zijn al uitgelekt, zoals de verlaging van de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur tussen 6.00 en 19.00 uur, maar ook bijvoorbeeld een speciaal dieet voor koeien zodat hun mest minder stikstof bevat.