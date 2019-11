Wens ProRail en NS: Half uur sneller met de trein naar de Randstad. Kosten? 70 miljoen euro

Foto: Felix Antheunisse (foto: Omroep Zeeland)

ProRail en de NS hebben een prioriteitenlijst opgesteld met mogelijke investeringen van in totaal 20 miljard euro. "Zie het maar als een verlanglijstje", zegt woordvoerder René Vegter van ProRail. "Een snellere verbinding van Zeeland naar de Randstad is een van de wensen die op dat lijstje staat."

Harder rijden, van 140 naar 160 kilometer per uur

De tijdwinst is volgens ProRail te boeken door de kleine stations in Zeeland niet meer te bedienen met een Intercity. "Die trein zou twee keer per uur moeten rijden tussen Vlissingen en Amsterdam", zegt Vegter. "Maar die moeten dan wel harder kunnen rijden. 160 kilometer per uur in plaats van de 140 die nu mogelijk is."

Daarvoor zijn dan wel investeringen aan het spoor nodig. "Mede daardoor verwachten we dat het hele project zo'n 70 miljoen euro gaat kosten", zegt de woordvoerder van ProRail. De snellere verbinding met de Randstad is een van de projecten die ProRail tot 2040 wil uitvoeren.

Investeringsfonds

De NS en ProRail zien kansen voor het spoor nu minister Hoekstra van Financiën een investeringsfonds heeft aangekondigd voor projecten die de economie op lange termijn sterker maken.

Het is overigens niet de eerste keer dat ProRail aankondigt om de reistijd naar de Randstad te willen verkorten. In maart liet de toenmalige topman Pier Eringa al weten dat dit een van de plannen is voor de toekomstige dienstregeling.

