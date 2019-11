Zeeuws verkeer komt langzaam tot stilstand

File op de A58 (archief) (foto: HV Zeeland)

Als je geen zin hebt om met een slakkengang over de A58 te rijden en er voor kiest om Zeeland over de Oosterscheldekering te verlaten, doe je daar vanaf volgend voorjaar namelijk ook langer over. Op de N57 gaat de snelheid omlaag tussen de kering en de Veerse Gatdam en er komt een inhaalverbod op de Oosterscheldekering.

De verwachting van Rijkswaterstaat is dat vanaf mei 2020 op dit deel van de N57 nog maar tachtig kilometer per uur gereden mag worden. Die maatregelen zijn nodig om de weg veiliger te maken, zegt de wegbeheerder. Gevolg: ruim twee minuten extra reistijd.

Het pontje bij Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen op de wegen is het bal, ook als je besluit het openbaar vervoer te gebruiken, moet je rekening houden met veranderingen. Zo moet de reiziger in Zeeland in de toekomst meer betalen voor bijvoorbeeld de bus en het pontje van Sluiskil. Volgend jaar gaan busreizigers twee procent meer betalen dan nu.

Als je met de bus de grens over gaat is de stijging nog groter. Voor een ritje van Breskens/Oostburg naar Brugge betaal je volgend jaar zeven euro. Dat is een euro meer dan dit jaar, een stijging van van bijna zeventien procent.

Pontje Sluiskil

Er is ook goed nieuws te melden. Zo blijft het pontje van Sluiskil voorlopig in de vaart. Het pontje kampte met geldgebrek, maar is nu toch gered omdat de gemeente Terneuzen en de Stichting Behoud Pont Sluiskil samen 50.000 euro per jaar op tafel leggen. Maar voor niets gaat de zon op, gebruikers van het pontje moeten vanaf januari zelf betalen voor de overtocht. Hoe hoog die bijdrage wordt, is nog niet bekend.

Gebruikers van het grote fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen moeten ook vrezen voor de bereikbaarheid van Zeeland, al duurt het nog even voordat er bij het fietsvoetveer veranderingen worden doorgevoerd. Vanaf 2024 moet er een nieuwe veerboot varen die nog maar één keer per uur heen-en-weer gaat.

Gebruikers van de veerboot zijn bang voor extra wachttijden in de zomermaanden en vrezen wat er gebeurt als het nieuwe schip niet kan varen.

Sneller met de trein

Wordt dan al het vervoer in Zeeland langzamer en duurder? Als het aan de NS ligt in ieder geval niet. ProRail en de NS willen de treinreis naar de Randstad namelijk met een half uur verkorten door kleine stationnetjes in Zeeland over te slaan en harder te rijden. Om dat plan te realiseren, hebben de partijen samen 70 miljoen euro gevraagd. En dan moeten er natuurlijk geen blaadjes op de rails liggen...

