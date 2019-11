'Is iedereen veilig?' Zeeuw geëvacueerd in Sydney voor natuurbranden

Verbeek, die al jaren in Sydney woont, had niet verwacht zijn huis uit te moeten. "Er waren wel waarschuwingen afgegeven en de noodtoestand was al een paar dagen van kracht in de staat New South Wales. De hele stad was sowieso de hele dag gehuld in rook van alle branden die honderden kilometers ten noorden van Sydney al lang woeden."

'Is iedereen veilig?'

Maar toen ontstond er brand vlakbij zijn huis. Aangestoken, bleek achteraf. Dat het 38 graden was, hard waaide en de lucht kurkdroog was, hielp niet mee. Via een app op zijn telefoon werd Verbeek gewaarschuwd zijn huis te verlaten. "Dan komt het wel heel dichtbij. Het enige wat je dan nog checkt: 'Is iedereen veilig, is er een auto om weg te komen?' Je denkt niet eens aan spullen."

Dat had hij de dag ervoor wel al gedaan. "Men roept in Australië altijd: zorg dat je een doos hebt klaarstaan met de spullen die je niet kan missen. Spullen die je niet kan vervangen gaan als eerst de auto in. De rest - tv, apparatuur, kleding... - kan me niet schelen."

Uitzicht op de brand. (foto: Sven Verbeek)

Gelukkig liep het voor Verbeek met de sisser af. "De brandweer wist het vuur binnen drie of vier uur te blussen." Inmiddels zit Verbeek weer in zijn huis, maar hij weet dat het gevaar nog niet is geweken. "Er zijn nog steeds vijftig branden ten noorden van Sydney die nog helemaal niet onder controle zijn."

Verbeek vertelde zijn verhaal vanochtend in Zeeland Wordt Wakker:

Ook de tijd van het jaar baart hem zorgen. "Normaal gesproken komen de eerste branden pas in december, januari. Nu is het wel heel erg vroeg. Het zou eigenlijk een paar weken moeten regenen, maar dat is al in jaren niet meer gebeurd."