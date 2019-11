Misdaad op bedrijventerreinen moeilijk te voorkomen

Misdaad op een bedrijventerrein voorkomen is altijd wenselijk. "Een Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen zou daarbij kunnen helpen", legt Jeroen de Feijter uit. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West. "Wij hebben al jaren een keurmerk van de bedrijventerreinen Handelspoort en Haarmanweg. Dat keurmerk gaat geen misstanden tegen, maar is een goed hulpmiddel. Onderdeel van zo'n keurmerk is dat je regelmatig overleg hebt met gemeente, politie en brandweer. We hebben heel korte lijnen en weten wat er aan de hand is in ons gebied en wie we moeten benaderen als er iets aan de hand is."

Op bedrijventerrein De Smokkelhoek in de gemeente Kapelle hebben ze geen keurmerk meer. "Ondernemers weten de telefoonnummers van de gemeente en politie echt wel te vinden", reageert burgemeester Hieltjes van Kapelle. "We zijn een kleine gemeenschap en we zijn goed benaderbaar als overheid. Daar hebben we geen keurmerk voor nodig."

Misstanden op De Smokkelhoek

Tijdens preventieve controles op het Kapelse bedrijventerrein werden door de gemeente, politie, douane en belasting afgelopen jaar diverse misstanden geconstateerd. In maart vond men bij een fruitbedrijf 1500 kilo cocaïne. In juni sloot burgemeester Huub Hieltjes dat pand voor zes maanden. Acht aanhoudingen en 1,5 miljoen illegale sigaretten waren de vangst begin oktober bij een transportbedrijf. Eind oktober kwam daar nog illegaal wapenbezit bij. "We zullen daarom vaker gaan controleren als overheid", zegt Hieltjes.

"We hebben afgelopen jaar rond de tafel gezeten met ondernemers hoe we het bedrijventerrein De Smokkelhoek aantrekkelijker kunnen maken door verlichting te verbeteren, en de beveiliging te verbeteren", vervolgt Hieltjes. "Maar ondernemers kunnen ook zelf wat doen. Ze moeten elkaar meer opzoeken, zeker als er een nieuw bedrijf bij komt."

Bijeenkomsten en schouwen

In Terneuzen kennen bijna alle ondernemers elkaar. "Dat komt omdat wij door het jaar heen verschillende bijeenkomsten hebben met de ondernemers en ook twee keer per jaar een schouw hebben op het bedrijventerrein", aldus De Feijter. "Dat voorkomt veel onduidelijkheden en zorgt ervoor dat we goed op de hoogte zijn van elkaars reilen en zeilen."

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Om gecertificeerd te worden moeten ondernemers op een bedrijventerrein afspraken maken met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Daarvoor is een actieve ondernemersvereniging nodig, wordt een werkgroep gevormd van gemeente, ondernemers, politie en brandweer die met regelmaat bijeen komen. Een voorzitter, bij voorkeur een ondernemer, staat voor de werkgroep. Vervolgens wordt een plan van aanpak geformuleerd met doelstellingen, maatregelen en activiteiten. Elke twee jaar wordt gekeken of het plan van aanpak nog goed werkt en moet worden bijgesteld en volgt een mogelijke certificering.

Alleen bedrijventerreinen in Goes en Terneuzen hebben op dit moment een Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. De meeste andere Zeeuwse gemeentes hadden vroeger zo'n keurmerk, maar inmiddels niet meer. Na contact met een aantal gemeenten en ondernemersverenigingen blijkt dat de reden daarvoor vooral is dat de samenwerking tussen gemeente en ondernemers naar tevredenheid verloopt. Daarvoor zeggen zij geen keurmerk met verplichtingen nodig te hebben, zoals het op schrift zetten van de afspraken en schouwen te houden op de bedrijventerreinen.