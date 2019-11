De grootste ramp voor Zeeland is niet wat je denkt

In dat nieuwe profiel zijn de 42 grootste gevaren voor Zeeland in kaart gebracht. De gemeenteraden moeten het profiel nog goedkeuren. Daarna kan de veiligheidsregio ermee aan de slag. "Als veiligheidsregio maken we elke vier jaar een overzicht van alle risicovolle situaties in Zeeland. Dat profiel gebruiken we voor de komende vier jaar om het beleidsplan te maken", aldus risicospecialist Jan Willem Vermeulen van de veiligheidsregio.

Een nieuwe griep

Een grieppandemie kan ook in een milde vorm voorkomen, maar de veiligheidsregio bereidt zich samen met andere organisaties voor op een erge variant waarbij ook bij alle hulpdiensten mensen ziek thuis blijven. Hetty Koppenaal is GGD-arts met de specialisatie infectieziekten: "Een pandemie is een nieuw virus dat we nog niet kennen of dat er heel lang geleden was. De meeste mensen hebben dan geen bescherming."

Wat is een risicoprofiel? In het risicoprofiel worden mogelijke risico's ingedeeld naar waarschijnlijkheid. Dit zijn enkele voorbeelden: Grieppandemie: waarschijnlijk en catastrofaal

Brand binnenstad: Zeer waarschijnlijk en ernstig

Asbestbrand: Zeer waarschijnlijk en aanzienlijke impact

Instorting gebouw: Zeer waarschijnlijk met beperkte impact

Overstroming vanuit zee(armen): onwaarschijnlijk en catastrofaal

Gifwolk schip: zeer onwaarschijnlijk en catastrofaal

Incident kerncentrale: zeer onwaarschijnlijk en catastrofaal

Een grieppandemie is moeilijk te voorspellen volgens dokter Koppenaal. "We weten dat hij komt, alleen niet precies wanneer. Je kan het niet voorkomen." Daarbij verspreidt zo'n pandemie zich tegenwoordig sneller dan vroeger volgens Koppenaal door al het internationale transport en de vliegreizen van mensen. De verspreiding van de Spaanse griep in 1914 ging toen veel langzamer dan dat dat nu zou gaan.

Wanneer komt de pandemie?

Koppenaal: "Ze zeggen dat er gemiddeld tien tot vijftig jaar tussen twee pandemieën zit. We hebben er een gehad tien jaar geleden ongeveer. Dus het kan volgend jaar al weer zijn, maar het kan ook nog vijftig jaar duren."

Het regionale risicoprofiel is op het plaatje hieronder samengevat. De vloedgolf staat erop en ook de kerncentrale. En ongeveer bij Goes staat het overvolle ziekenhuis. Dat vertegenwoordigt de grieppandemie.

Het nieuwe risicoprofiel uitgewerkt als plaatje (foto: Omroep Zeeland)

Een grieppandemie kan volgens de veiligheidsregio niet voorkomen worden, maar wel vertraagd. Dat kan al door vaker de handen te wassen. Dat remt de verspreiding van het virus en geeft doktoren langer de tijd om een vaccin te ontwikkelen voor die versie van de griep. In dat opzicht onderschatten we met zijn allen de griep vaak volgens Koppenaal: "Het griepvirus is best slim, want het verandert iedere keer een beetje en eens in de zoveel jaar is het heel erg anders."

Van het ene ziekenhuis naar het andere

De Geneeskundige Hulporganisatie (GHOR), onderdeel van de veiligheidsregio, coördineert tijdens een grieppandemie de zorg in de provincie. "We hebben allerlei zorginstellingen in Zeeland en die maken allemaal hun eigen plannen om een pandemie te bestrijden," legt Lenny Delsasso van de GHOR uit. "Wij proberen die plannen aan elkaar te verbinden." Als het ene ziekenhuis te veel patiënten heeft, gaat de GHOR kijken of die mensen ergens anders terecht kunnen.