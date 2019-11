Zeeuwse milieuwinst: 0,0027 procent minder stikstof

File op A58 (archief) (foto: HV Zeeland)

Ingekort

Omroep Zeeland heeft het uitgerekend. Dit is de sterk ingekorte versie van die rekensom: langzamer rijden op het Zeeuwse deel van de A58 levert per jaar 2,62 ton stikstof minder neerslag op. Voor die neerslag gebruikt men meestal het woord depositie.

Dat Zeeuwse cijfer moet je vervolgens afzetten tegen de totale Nederlandse depositie van 98.872 ton stikstof. Daarvan haalt Zeeland straks na het plaatsen van de 100 km-borden dus ongeveer 0,0027 procent af. Reken het zelf maar na:

(2,62 / 98.872,34) x 100 = 0,002652107

Hoeveel dragen de automobilisten in Zeeland bij? (foto: Pixabay)

Uitzoeken

Nu de lange versie. Bij het uitzoeken van bovenstaande cijfers zijn we begonnen bij het RIVM die heeft uitgerekend dat er in Nederland in 2016 23,8 kilo stikstof per hectare werd gedeponeerd. Nederland is volgens Wikipedia 4.154.300 hectare groot, dus dat is een depositie (neerslag) van 98.872 ton totaal.

Wat is het landelijke rendement van het verlagen van de maximum-snelheid naar 100 km per uur? Volgens dagblad Trouw - die hiervoor Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft geïnterviewd - gaat het verminderen van 130 naar 100 km om slechts 'tienden van een procent' minder stikstofdepositie.

En volgens de NOS - die hiervoor Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam aan het woord laat - levert de snelheidsvermindering 4 procent verlaging van de huidige stikstofbelasting door het wegverkeer op. Maar omdat dat verkeer slechts 6,5 procent van de totale stikstof-depositie veroorzaakt, wordt het rendement een afname van maar 0,26 procent. Dat lijkt aardig overeen te stemmen met het cijfer van Trouw.

Zeeland

We gaan naar Zeeland, want hoe druk is het op de Zeeuwse wegen? Het CBS weet het precies van de rijkswegen in ons land (bekijk hier de metingen van 2017). Met 995 voertuigen gemiddeld per uur is het in Zeeland het rustigst van heel Nederland. Het Nederlandse gemiddelde is trouwens 2.261 auto's per uur.

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Nederland 3.047 kilometer rijkswegen en daarvan is 61 procent 130 km-weg. Dus in totaal 1.858. In Zeeland hebben we 43 kilometer 130 km-weg.

Op groene wegen geldt nu maximaal 130 km/u (foto: Omroep Zeeland)

We hebben ten behoeve van deze berekening aangenomen dat de verkeersintensiteit op de Zeeuwse 130 km-wegen dezelfde is als op alle Zeeuwse rijkswegen. Dus minder druk dan gemiddeld in de rest van het land. In Nederland zijn er 2261 x 1858 = 4.201.000 totaal auto-uur-kilometers. In Zeeland hebben we maar 995 x 43 = 43.000 totaal auto-uur-kilometers.

Deel je die twee op elkaar dan blijkt dat het Zeeuwse verkeer op 130 km-wegen slechts 1,02 procent van het verkeer op de Nederlandse 130 km-wegen is.

Tenslotte

Wat levert de besparing dus op in Zeeland? Dat moet 1,02 procent (Zeeuws aandeel) zijn van 0,26 procent (aandeel van het verkeer) van 98.872 ton stikstof = 2,62 ton stikstof. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Lees ook: