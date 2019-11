Vijftien jaar cel voor doden zakenpartner

Politieonderzoek bij het kantoor in Alphen aan den Rijn (foto: Sander Knura/Omroep West)

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijftien jaar cel voor doodslag, omdat er geen sprake zou zijn geweest van een vooropgezet plan. De rechtbank volgt die eis. Het slachtoffer werd op 3 augustus 2018 met een bijl geslagen en gewurgd met een touw. De verdachte, die zes weken na de moord werd aangehouden, was zijn zakenpartner. Het duo runde een communicatiebureau in Alphen aan de Rijn en zou ruzie gehad hebben over geld. Het bureau leed al jaren verlies en volgens de aanklagers had de verdachte eerder al eens 5.000 euro verduisterd van de rekening van het bedrijf.

Ontkenning

De verdachte ontkent iets te maken te hebben met de dood van zijn 54-jarige compagnon, of met het verdwenen geld. Saillant detail is dat de verdachte 112 belde en op de begrafenis van de man uit Dreischor sprak. Hij beweert dat hij 's ochtends op het kantoor kwam en daar het lichaam van het slachtoffer vond. Maar volgens het OM blijkt uit onderzoek van zijn auto, computer, telefoon en camerabeelden dat hij al een uur eerder op het kantoor in Alphen aan den Rijn was.

