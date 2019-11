'Risico op huiselijk geweld neemt toe door groot tekort Veilig Thuis'

Een beeld uit de campagne tegen huiselijk geweld (foto: Ministeries VWS en JenV)

Door andere regelgeving melden zich veel meer mensen bij Veilig Thuis dan verwacht werd. In de eerste zes maanden van 2019 was rekening gehouden met een stijging van zeven procent. Maar het aantal meldingen dat wordt beoordeeld op veiligheid is in Zeeland met ongeveer tachtig procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Daar komt volgens de GGD nog bij dat door verandering in werkwijze (nodig door gewijzigde regelgeving) ook het aantal uren dat medewerkers van Veilig Thuis ingezet worden meer dan verdubbeld is.

In de financiering van Veilig Thuis is met deze grote stijgingen geen rekening gehouden. En dat zorgt niet alleen voor een groot tekort, maar ook voor langere wachttijden en "naarmate deze situatie langer duurt, nemen risico's toe", schrijft de GGD Zeeland in een brief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

'Geld alleen is niet de oplossing'

De brief is ondertekend door Jan-Frans Mulder. Hij is namens de Zeeuwse gemeenten voorzitter van de GGD Zeeland. Hij vraagt concreet om voldoende geld, maar wijst er tegelijkertijd op dat geld alleen niet de oplossing is. Wegens het tekort op de Zeeuwse arbeidsmarkt zijn volgens Mulder ook innovatieve oplossingen nodig om Veilig Thuis op peil te houden.

Wat Mulder betreft kan bijvoorbeeld de regeldruk, wel iets minder. "Wij vragen u daarom dringend om aanvullende financiële middelen en meer speelruimte om buiten de gestelde kaders te handelen," sluit Mulder zijn brief aan de minister af.