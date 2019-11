Drie op de tien Zeeuwen probeert bij overstroming uit de provincie te vluchten

De stormvloedkering in de Oosterschelde is hét symbool van de Deltawerken in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het onderzoek maakt deel uit van het Interreg-project FRAMES, dat in de Europese landen rondom de Noordzee wordt uitgevoerd. Het onderzoek is gericht op het verminderen van de impact van overstromingen. "Het is belangrijk dat we weten hoe mensen reageren als er zo'n advies wordt gegeven", aldus Terpstra. "Dat hebben we nu beter in beeld gekregen."

In de wind slaan

Bij een overstroming kan worden geadviseerd dat mensen in hun huis moeten blijven, of een hoger gelegen schuilplaats in de directe omgeving moeten zoeken. Toch geeft 10 tot 30 procent van de Zeeuwen aan dat advies in de wind te slaan.

Volgens Terpstra heeft dat meerdere oorzaken. "Sommige mensen hebben geen vertrouwen in de overheid, of denken dat ze het beter weten. Soms is dat ook zo. Mensen weten vaak zelf goed hoe snel het gebied waar zij wonen overstroomt. En het is ook belangrijk hoe veilig mensen zich voelen. Over het algemeen blijven mensen liever thuis, dan dat ze ergens anders gaan schuilen."

Terpstra waarschuwt voor de gevaren van evacuatie. "Mensen zijn het kwetsbaarst als ze onderweg zijn. Mochten de dijken doorbreken, dan betekent dat ook dat het stormt. Het zal dan druk zijn op de A58 en er staat harde wind. Het is de vraag wanneer de weg onder water komt te staan, maar het kan snel gaan. Als mensen het advies niet opvolgen, kunnen er in het ergste geval veel slachtoffers vallen."

Watersnoodramp

De Watersnoodramp speelt ook mee in de keuze van de Zeeuwen. "Over het algemeen voelen Zeeuwen zich veiliger dan mensen in andere delen van Nederland. Ze hebben vertrouwen in de Deltawerken en de dijken. Natuurlijk zullen er bij een overstroming ook mensen zijn die de Ramp als voorbeeld gebruiken, omdat toen de waarschuwingen te laat kwamen."

