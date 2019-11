Zeeuwse loopt negen marathons in één jaar voor Kika: Dit is het minste wat ik kan doen

Machielse liep eerder dit jaar de Big Six: de marathons van Tokyo, Boston, London, Berlijn, Chicago en New York. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die dit gepresteerd heeft. Maar daar liet ze het niet bij. En passant deed ze ook nog even mee aan de marathon van Rotterdam, een marathon in Luik en als afsluiter de marathon der marathons: die van Athene.

Lopen op karakter

Training heeft ze niet gehad. Ze loopt op karakter, zegt ze. En voor de mensen die in haar hoofd en hart zitten. De zieke kinderen die ze heeft ontmoet via Stichting Kika maar ook voor haar tante die net heeft gehoord dat ze baarmoederhalskanker heeft. "Dat geeft kracht. Zij gaan door een hel, en dit is het minste wat ik kan doen: geld inzamelen voor onderzoek."

Machielse, tevens eigenaar van café De Pompe in Goes, keerde zondag vrijwel direct na de marathon terug naar huis. Donderdag wordt ze geopereerd aan haar knie. "Mijn arts zei begin dit jaar dat mijn knie niet kapotter kan dan dit. Het was beter om de operatie na de marathons te doen dus ik ben maar gaan lopen. De eerste vijftien kilometer doen ontzettend pijn maar daarna komt de superwoman in mij naar boven en vlieg ik over het parcours als een normale loper die wel gewoon traint."

Stichting KiKa

Het doel van Machielse is om zoveel mogelijk geld op te halen voor Kika, de stichting Kinderen Kankervrij. Haar inzamelingsactie stopt niet na het lopen van haar laatste marathon. "Er staan nog wat evenementen op het programma en al onze fooi gaat in de pot dus hopelijk haal ik die 100.000 euro.

