Werkstraf en schadevergoeding geëist voor psycholoog die relatie had met patiënt

De klinisch psycholoog werkt acht jaar bij Emergis als in 1993 het slachtoffer bij hem in behandeling komt wegens een depressieve stoornis. Volgens de verdachte is er ten tijde van de behandelingen niets gebeurd, "er waren geen aanrakingen of afspraakjes".

Maar aan het einde van de behandeling blijkt dat de verdachte en het slachtoffer elkaar 'heel aardig' vinden, zo omschrijft de verdachte het. De twee krijgen een relatie en na een paar weken krijgt die relatie een seksueel karakter. In totaal duurt de relatie van 2000 tot 2005.

Relatie verbroken wegens ziekte

De intieme relatie wordt verbroken wanneer de vrouw van de verdachte acuut wordt opgenomen in het ziekenhuis met kanker. Dan ook komt het slachtoffer tot de conclusie dat er iets niet klopt, maar pas vijftien jaar later doet ze aangifte.

Het OM wijst erop dat er sprake was van een scheve patiënt-hulpverlener verhouding. De rechtbank vraagt daar ook meermaals naar. Volgens de verdachte was de verhouding 'absoluut gelijkwaardig'.

Ook behandelaar van ex

Het OM rekent de psycholoog ook aan dat hij later ook de behandelaar van de ex van het slachtoffer en de zoon van het slachtoffer werd, maar de relatie met de vrouw voor beiden verzweeg. Hij is daarvoor wel in 2010 berispt door Emergis.

Een paar jaar later gaf Emergis aan dat het vertrouwen was geschonden. Het slachtoffer zou onvoldoende hebben nagedacht over de gevolgen van de relatie. Volgens Emergis heeft hij daarmee 'onachtzaam gehandeld' en stuurde hem de laan uit. Daarover zegt de verdachte: "Ik ben het er niet mee eens, maar moet het ermee doen."

Een deel van het dossier is overigens verjaard en daarom wordt in de verdenking van ontucht alleen de periode 2004 tot 2005 meegenomen, in plaats van 2000 tot 2005. Omdat de verdachte niet meer werkt als psycholoog sinds 1 augustus van dit jaar, wordt geen beroepsverbod geëist. De verdachte is inmiddels 69 en met pensioen.