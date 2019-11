Zeeland wordt wakker: Deltacongres, mogelijk vervroegde vrijlating en improvisatietheater

Deltacongres in de Zeelandhallen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Deltacongres

Het tiende Nationaal Deltacongres wordt dit jaar in Zeeland gehouden. Er worden vandaag zo'n 1.500 deelnemers verwacht: mensen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en overheden. Zij praten onder meer over droogte, verzilting en zeespiegelstijging en wat we daaraan kunnen doen.

(foto: Omroep Zeeland)

Improvisatietheater

Improvisatietheater is helemaal in. In ieder geval in Middelburg. Op een doorsnee avond komen zo'n honderd liefhebbers af

Rechtbank Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Vervroegde vrijlating

En vanmiddag hoort de man die in 2011 zijn vrouw met 22 messteken om het leven bracht of hij wel of niet vervroegd vrij komt. In principe zit tweederde van zijn straf erop maar in februari ging hij volgens het Openbaar Ministerie weer in de fout en mishandelde hij zijn nieuwe partner. De man is ernstig ziek.

(foto: Omroep Zeeland)

Weer

Het is bewolkt en er valt af en toe wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag wordt het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt niet warmer dan 8 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal wat regen. Het koelt af naar 2 tot 5 graden.