Huizenprijzen in Zeeland afgelopen maanden harder gestegen dan vorig jaar

Een regenboog boven huizen in Vlissingen (archieffoto) (foto: Jascha Craanen)

Dat is niet in heel Nederland zo. Overal stijgen de huizenprijzen nog steeds, maar gaan de prijzen minder snel omhoog dan in 2018. Zeeland, Drenthe en Friesland vormen daar een uitzondering in, in deze provincies gaan de prijzen wél sneller omhoog dan dat vorig jaar het geval was.

Klein overschot aan huizen

De economen wijten die stijging vooral aan de dalende hypotheekrente en het groeiende woningtekort. Al gaat dat laatste in Zeeland niet op. Er is in onze provincie zelfs sprake van een klein overschot aan huizen.

Carola de Groot noemt daarom nog een andere verklaring voor de snellere prijsstijging in Zeeland: "In Zeeland duurde het na de huizenmarktcrisis nog best lang voordat er sprake was van een huisprijsgroei. Dat zette later in dan in veel andere provincies. Dat kan voor een deel verklaren waarom het tempo waarop de prijzen stijgen nog niet is afgevlakt."