Danny Vera komt met live album

Afgelopen dinsdag was Danny Vera nog te zien in De Wereld Draait Door. Hij zong het duet Blue Bayou met Golden Earring-zanger Barry Hay. Dat nummer staat op het album For You Baby. Producer van dat album is de uit Hulst afkomstige JB Meijers.

Op 15 december start Danny Vera de Where Magnolia Grows Clubtour in de Oosterpoort in Groningen.