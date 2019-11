Gezocht: drie voetbalvelden voor 7.500 bomen

Het waterschap kapt, volgens hun Beleidsplan Beplanting, tussen 2016-2025 in totaal 25.000 bomen, maar plant er in al die jaren zo'n 7.500 minder terug. Vorig jaar ontstond daar discussie over, want het waterschap had beloofd om net zoveel bomen terug te planten als er waren gerooid.

Volgens het waterschap bleek het terugplanten van hetzelfde aantal bomen lastiger dan verwacht. Zo worden er andere bomen teruggeplaatst dan er zijn weggehaald en die nieuwe bomen hebben meer tussenruimte nodig om goed te kunnen groeien. Bovendien mogen er vanwege de verkeersveiligheid op sommige plekken helemaal geen bomen meer komen.

Bomen rooien door Waterschap Scheldestromen (foto: omroep zeeland)

Van compensatie komt tot nu toe dus nog weinig, terwijl er maar 1,5 hectare grond, oftewel drie voetbalvelden nodig is, om 7.500 bomen kwijt te kunnen. Omdat het waterschap voornamelijk groenstroken langs wegen beheert, is het lastig om die ruimte te vinden. Tot nu toe zijn er alleen aan de Weizichtweg bij Nieuw- en Sint Joosland veertig bomen geplant ter compensatie.

De Zeeuwse Milieufederatie en andere natuurverenigingen, én sommige politieke partijen, zijn ontevreden over het beleid van het waterschap. Zij vinden dat het waterschap harder de best moet doen om hetzelfde aantal bomen terug te planten als er worden gerooid.

Door de klimaatdiscussie, is het volgens hen noodzakelijk dat er geen terugval is in het aantal bomen. Ze wijzen er op dat de eigenschappen van een boom debet zijn aan schonere lucht, en onmisbaar zijn voor biodiversiteit.

Nieuwe aanplant op de Kraaijertsedijk bij 's-Heerenhoek (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: