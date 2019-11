LIVE: Rechtszaak gewelddadige Vlissingse verkrachtingen vandaag hervat

Mercy Kamermans is in de rechtbank en doet live verslag via Twitter:

De zaak kwam in september 2018 aan het licht toen een jonge vrouw zich meldde bij het Veiligheidshuis. Ze vertelde verkracht te zijn en hierbij blijvend letsel aan te hebben overgehouden, waarop het Veiligheidshuis contact opnam met de politie.

Ruige seks

De man leerde de slachtoffers kennen via datingsites en -apps, waarna afspraakjes volgden. Hij besprak naar eigen zeggen voorafgaand aan de seks wat de vrouwen fijn vonden op seksueel gebied. Er was geen stopwoord afgesproken, maar de verdachte zei te stoppen als de vrouw waarmee hij de 'ruige' seks had moest huilen of schreeuwde.

Ernstig letsel

Toch liep een aantal slachtoffers ernstig letsel op tijdens de afspraakjes. Zo moest een 32-jarige vrouw zware operaties ondergaan door het letsel dat ze aan haar anus opliep. De vrouw moest zich ook laten steriliseren door de verwondingen.

Rechter in de rechtbank (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de inhoudelijke behandeling was de verdachte open, hij verklaarde van ruige seks te houden waarbij hij dominant is. Hij ontkent niet dat hij vrouwen vastgebonden of geslagen heeft, maar wél dat er sprake was van verkrachting. De signalen dat vrouwen huilden of schreeuwden zegt hij niet te hebben opgepikt, of zag hij als onderdeel van het spel.

Vrouwen bleven afspreken

Het lastige in deze zaak is dat sommige van de vrouwen bleven afspreken met de man nadat ze verkracht zouden zijn. De verdachte voerde dit ook aan als argument: de vrouwen wilden het zelf. De rechtbank noemt het een bekend verschijnsel dat slachtoffers teruggaan naar een gewelddadige partner.

Psychologisch onderzoek

Uit het rapport van een psycholoog blijkt dat verdachte 'een man is die zich lastig laat vangen'. Hij zou geen ernstige psychiatrische stoornissen hebben, maar wel egocentrisch zijn. De Vlissinger zou een gebrek aan empathie hebben en een atypische seksuele voorkeur. Volgens de psycholoog is hij beneden gemiddeld intelligent en op zoek naar spanning en prikkels.

Strafblad

De verdachte had al een strafblad van twaalf pagina's voor onder meer diefstal, heling en mishandeling. De negen maanden die hij inmiddels in detentie heeft doorgebracht hebben hem wel andere inzichten gegeven: 'Ik ga niet meer op datingsites, ik moet verstandiger worden. Ik heb geen zin meer in dat dominant zijn tijdens de seks.'

Vervelend, maar geen spijt

Verdachte vindt het allemaal 'vervelend' voor de slachtoffers, maar heeft geen spijt betuigd. Behalve voor de ernstige verwonding van een slachtoffer, waardoor zij geopereerd moest worden en geen kinderen meer kan krijgen.