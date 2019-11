Jaar cel voor echtpaar dat bejaarde man kaalplukte

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste op 17 mei 2018 een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook wilde het OM dat het echtpaar de 232.606 euro terugbetaalde dat het van de man zou hebben 'gekregen'. De zaakte sleepte daarna voort vanwege aanvullend onderzoek dat nog nodig was.

De celstraf is nu geheel onvoorwaardelijk en daarmee hoger dan de strafeis. Over het geld is nu niets in het vonnis gezegd. De rechtbank kan niet vaststellen hoe hoog het bedrag precies is. Erfgenamen van Ko kunnen via de civiele rechter nog aanspraak maken op het geld.

Strafverzwarend en strafverlichtend

De straf valt lichter uit volgens de rechtbank omdat de zaak lang op zich heeft laten wachten. De daders hadden eerder een vonnis moeten krijgen en niet pas na vier jaar. Ook rekent de rechtbank zorginstellingen de slechte zorg van Ko aan, al heeft dat geen invloed gehad op de straf.

De rechtbank heeft de straf verzwaard omdat ze het kwalijk vinden dat het echtpaar misbruik maakte van het vertrouwen van hun slachtoffer. Ook is de straf zwaarder om een afschrikkende werking te hebben op mantelzorgers die mogelijk hetzelfde willen gaan doen. Dit signaal vindt de rechtbank belangrijk omdat mantelzorgers een steeds belangrijkere rol moeten gaan spelen in Nederland.

Wilsbekwaam of niet? De hele zaak draait erom of de dementerende Ko nog zelf over zijn geld mocht en kon beslissen. De rechtbank heeft nu bepaald dat hij dat niet meer kon vanaf 1 januari 2014. Dat betekent dat alle schenkingen en geldopnames van de mantelzorgers na die datum diefstal zijn geweest.

Ko werd in 2015 sterk vermagerd en vervuild aangetroffen nadat buren alarm sloegen. Ko werd in het najaar van dat jaar opgenomen in een instelling. Daar werd hij goed verzorgd en kwam hij acht kilo aan. In maart 2016, een half jaar na zijn opname, is hij overleden.

Twee ouders hoeven niet tegelijk de gevangenis is

Nu de man en de vrouw beiden een onvoorwaardelijke celstraf hebben gekregen moeten ze allebei de gevangenis in. Omdat ze nu niet vastzitten zijn ze zogenoemde 'zelfmelders', mensen die een brief krijgen om zich te melden bij een gevangenis. Omdat ze samen kinderen hebben is het mogelijk voor een van de twee om uitstel aan te vragen. "Het laatste wat we willen is dat de kinderen de dupe worden", legt Martine Pilaar van het OM uit, "Maar dan moet het echtpaar dat wel zelf regelen."

De oude buren van Ko, familieleden en kennissen reageerden opgelucht op de uitspraak. Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie hebben nu twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.