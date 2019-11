Vlissinger moet tien jaar cel in van OM wegens gewelddadige verkrachting

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De man leerde de slachtoffers kennen via datingsites en -apps, waarna afspraakjes volgden. Daarbij was sprake van ruige tot zeer ruige seks, zoals bondage, dominantie en sadomasochisme. Bij dit machtsrollenspel kan pijnigen horen, maar volgens de officier van justitie rechtvaardigt dit echter niet alles. Er moeten bovendien vooraf afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een codewoord om te stoppen en er moeten veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Dit was volgens het OM niet het geval en mede daardoor liep een aantal vrouwen ernstig letsel op.

De advocaat van de Vlissinger zegt dat er wel degelijk sprake was van afspraken voorafgaand aan de ruige seks. Hij denkt dat de slachtoffers uit zijn op schadevergoeding. De zes vrouwen vorderen samen 123.500 euro aan smartengeld. Hij gaat voor vrijspraak, zo liet hij direct aan het begin van zijn pleidooi weten.

Slachtoffers waren kwetsbare vrouwen

Volgens de officier van justitie waren de slachtoffers kwetsbare vrouwen. "De verdachte was in eerste instantie charmant, lief en gezellig, maar hij werd al snel hardhandig, dwingend en agressief." Het OM ziet een rode lijn in het handelen van de Vlissinger: "Hij had een obsessie voor anale seks en pleegde fysiek geweld. Verdachte zegt dat er sprake was van wederzijdse instemming voor de gewelddadige seks. De slachtoffers spreken dat tegen."

De Vlissinger ontkent de verkrachtingen. Volgens hem wisten de vrouwen waar ze aan begonnen. Pas na de eerste aangifte zochten de vrouwen contact met elkaar en deden ze ineens allemaal aangifte, verklaarde hij. Hij benadrukte tijdens de zitting dat de slachtoffers ook steeds terugkwamen.

Foto's van letsel

Volgens de officier van justitie is dat laatste een bekend psychologisch verschijnsel. Het komt ook regelmatig voor bij slachtoffers van huiselijk geweld. De verklaringen van de vrouwen ondersteunen en versterken elkaar, zegt hij en daarnaast zijn er volgens het OM keiharde bewijzen: diverse foto's van letsel tot in één geval bloedspetters tot aan het plafond. En dat rechtvaardigt volgens de officier een lange gevangenisstraf.

Daarbij speelt volgens het OM ook mee dat de verdachte geen berouw toont en er is kans op herhaling en dat de maatschappij langdurig beschermd moet worden tegen de man. Hij wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht.

De rechtbank doet op donderdag 19 december uitspraak.