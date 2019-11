1.500 deskundigen praten in Goes over stijgende zeespiegel

Nationale Deltacongres in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de overheid blij met het huidige Deltaprogramma, maar achterover leunen zit er niet in.

Ongering greep het congres aan om te benadrukken hoe veilig de delta is. "We zijn de veiligste delta ter wereld en dat willen we ook blijven", vertelde de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. "We moeten ons aanpassen aan de nieuwe realiteit. Zodat we nooit meer overrompeld worden."

De toehoorders vandaag: 1.500 mensen uit heel Nederland die op een of andere manier te maken hebben met de zeespiegelstijging. "Alle kennis en kunde, zowel wetenschappers als beleidsmakers die allemaal met deltavraagstukken bezig zijn, ontvangen we hier", zegt commissaris van de Koning Han Polman.

Op zoek naar oplossingen

"Belangrijk is om tijdens deze dag niet alleen van elkaar te leren, maar ook afspraken te maken hoe we financiële middelen en opgaven bundelen. Soms als je meer problemen in een mandje stopt, komen er ook meer oplossingen in dat mandje. Dat betekent dat we vandaag met een bredere blik kijken naar heel Nederland, maar ook specifiek naar Zeeland."

Polman legt uit dat het niet alleen maar over de stijgende zeespiegel gaat. "We zijn omringd door zout water, hoe krijgen we voldoende zoet water? En hoe vangen we zoetwater uit de lucht op? Kunnen we het vasthouden?"

Oprichter van het Watersnoodmuseum Ria Geluk trapte het congres af met een persoonlijk verhaal over de Watersnoodramp. Ze vindt dat alle kinderen moeten weten wat een stijgende zeespiegel kan betekenen. "Leven met water moet verplichte lesstof zijn op de basisschool", vertelde Geluk in haar column. "Waarschuwen is niet genoeg. Je moet weten wat je moet doen."

Het congres werd georganiseerd door deltacommissaris Peter Glas. Volgens Glas zijn met name voor Zeeland de uitdagingen groot met de wereldwijd stijgende temperaturen en het extremere weer. De deltacommissaris had het over de verschillende doelstellingen in het Deltaprogramma. Eén van die doelstellingen is dat in 2050 alle waterkeringen in Nederland op orde zijn."

Lees ook: