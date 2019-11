Lawaaioptocht met potten en pannen heeft succes: school krijgt noodlokalen

Ruim vijf jaar geleden werd een nieuw gebouw voor de Theo Thijssenschool neergezet in een uitbreidingswijk van Zierikzee. Dat schoolgebouw is nu al te klein door de toestroom van leerlingen. De school heeft meerdere keren gevraagd om uit te breiden, maar het antwoord van de gemeente was steeds nee. Volgens wethouder Daniël Joppe (CDA) staan er in andere scholen nog voldoende lokalen leeg

Maar vandaag stond de voltallige gemeenteraad achter een voorstel van de VVD om drie noodlokalen bij de school te plaatsen. Volgens dit voorstel is het niet goed om op verschillende locaties les te geven aan leerlingen van een school, omdat iedere school zijn eigen visie en invulling heeft en verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. "Dit is moeilijk uitvoerbaar in verschillende gebouwen waar twee verschillende scholen zijn ondergebracht", aldus het voorstel. De VVD meent daarbij "dat het splitsen van leerlingen qua veiligheid, gezin organisatorisch en onderwijs technisch geen optie is".

Toch naar het gemeentehuis

Directeur André Koster van de Theo Thijssenschool was van tevoren op de hoogte gebracht van het voorstel van de VVD. Maar desondanks had hij de kinderen opgetrommeld om een duidelijk statement te maken. Zelf sprak hij in tijdens de raadsvergadering en heeft hij de problemen nog eens uitgelegd.

