Baretjes, crêpes en Franse muziek: het Goese Lyceum viert de dag van de Franse taal

De leerlingen van het Goese Lyceum konden de hele dag activiteiten doen die in het teken stonden van Frankrijk. Schminken, een Franse quiz, schilderen; voor ieder wat wils.

"Het is zo leuk om op deze manier met Frankrijk in aanraking te komen", vertelt Maud uit Havo 5. "Niet alleen het leren van de taal en grammatica, maar we leren op deze manier ook de Franse cultuur kennen."

Havo-leerlingen van het Goese Lyceum dansen op Franse muziek op 'de dag van de Franse Taal' (foto: Omroep Zeeland)

De scholieren gingen helemaal mee in de Franse cultuur. De meesten waren gekleed in wit-blauwe streepshirtjes, veel meiden droegen een baret en een deel was verkleed. "Iedereen heeft ontzettend z'n best gedaan", zegt Josephine, klasgenoot van Maud. "De sfeer is daardoor heel erg leuk en de docenten doen ook lekker mee!"

Volgens de havo-leerlingen die wel Frans in hun pakket hebben, is de Franse dag een goede manier om leerlingen te enthousiasmeren voor het vak Frans. "Ik heb vandaag al weer onderbouwers gesproken die nu ook Frans willen kiezen en dat komt echt door de Franse dag", aldus Lotte uit Havo 5.