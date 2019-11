'Ontruimingsoefening voor mindervaliden in Westerscheldetunnel is niet nodig'

Volgens GS zijn er in de Westerscheldetunnel voldoende vluchtmogelijkheden voor mindervaliden (foto: Westerscheldetunnel)

GS antwoorden in een brief aan de SWGW dat veiligheid in de Westerscheldetunnel de hoogste prioriteit heeft en daarbij horen ook de mogelijkheden voor evacuatie van mindervaliden in een rolstoel. Daarvoor zijn bij elke dwarsverbinding rijplaten op maat gemaakt zodat evacuatie van een rolstoelgebruiker mogelijk is. Die dwarsverbindingen zijn er om de 250 meter.

Anderhalve maand geleden klopte de SWGW aan bij het provinciebestuur met het verzoek om meer aandacht te schenken aan de vluchtmogelijkheden van mindervaliden in de Westerscheldetunnel. De stichting twijfelt eraan of die zich wel kunnen redden bij een calamiteit. In de brief aan het provinciebestuur vroeg de stichting concreet om de procedures en het beschikbare materieel voor mindervaliden te toetsen.

De PvdA had ook vragen gesteld over de evacuatie van mindervaliden in de Westerscheldetunnel. De partij heeft precies hetzelfde antwoord gekregen als de SWGW.

