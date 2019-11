'Gepaste maatregelen' na dreigbrief bij moskee

Dreigbrief die de Touba moskee heeft ontvangen (foto: Touba moskee)

Dat er toch aangifte is gedaan, is vooral om het zekere voor het onzekere te nemen. "Het is belangrijk om melding te maken van elke bedreiging, of wat erop lijkt. Er is toch wel een galg op getekend, dan willen ze, zo kwam het bij ons in elk geval over, een boodschap overbrengen." Bij moskeeën in Zeist (Utrecht) en Oosterhout (Brabant) kwam exact dezelfde brief binnen. Deze moskeeën hebben ook aangifte gedaan.

Het is voor het eerst dat er een dreigbrief binnenkomt bij de Vlissingse moskee. Bouzambou: "In eerste instantie dachten we: 'wat is dit voor gekke brief, weg ermee!'. We voelen ons ook niet onveilig, maar bij grote incidenten, zoals bijvoorbeeld bij internationale aanslagen, merken we dat er bepaalde spanningen zijn. Op dat soort momenten zijn we extra alert."

Overleg met politie

"We willen het vooral niet groter maken dan het is. We hebben aangifte gedaan en morgen overleggen we met de politie over het voorval. We hebben ook overleg gehad met het bestuur en gepaste maatregelen genomen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan ik alleen niet vertellen wat die maatregelen zijn. Maar er wordt niet extra gepatrouilleerd door de politie en er staan ook geen agenten voor de deur."