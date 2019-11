Raad Middelburg stemt ondanks protest voor bedrijventerrein aan de Trekdijk

Nieuwlanders voeren voor de tweede keer actie bij het Stadskantoor in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Ook stemde de raad in met een onderzoek naar een eventueel zonnepark en huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein. Wel besloot de gemeenteraad dat er minder vervuilende bedrijven op het terrein mogen komen. De milieucategorie werd in de vergadering verlaagd van 4.1 naar 3.2. Dat betekent dat er bijvoorbeeld wel tankstations, groothandels en opslagbedrijven op het terrein, maar geen verwerkingsbedrijven zoals eerder was gepland.

Doekje voor het bloeden

Ron Thiry, voorzitter van de werkgroep Trekdijk is teleurgesteld. "Dit is niet wat de achterban wil en wij gaan nu waarschijnlijk ook niet meer anticiperen. We gaan afwachten maar ik denk dat wij uiteindelijk bezwaar gaan aantekenen en in beroep zullen gaan!" Thiry noemt de verlaging van de milieucategorie een doekje voor het bloeden want de Nieuwlanders willen volgens hem geen enkel bedrijventerrein.

Een aantal oppositiepartijen vroeg om uitstel om alles nader (onafhankelijk) te laten onderzoeken. Ook wilden zij wachten op een rapport dat uitsluitsel moet geven of er in Zeeland nog wel behoefte is aan bedrijventerreinen. Maar daar wil de coalitie niet op wachten. Minder vervuilende bedrijven en wellicht nog een zonnepark of opvanglocatie voor arbeidsmigranten. Die laatste twee opties zullen dus nog onderzocht worden.

