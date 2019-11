Wie wil er meedenken over duurzaamheid?

De voorstelling wordt georganiseerd door stichting Boerengroep, in samenwerking met stichting IJsselhoeven, een actiegroep die zich inzet voor natuurbehoud. ''Als we onze planeet door willen geven aan een andere generatie, moeten we actie ondernemen. Maar niemand wil een windmolen in de tuin, koud douchen of 80 rijden op de snelweg'' aldus Gerard Hendrix van stichting IJsselhoeven.

Met elkaar praten

Een voorbeeld is een oud echtpaar dat van hun camping wordt gedreven omdat de gemeente daar een windmolenpark wil neerzetten. De campingeigenaars willen wel groene energie, maar niet op hun vakantiepark. De bezoekers van de voorstelling mogen meedenken over een oplossing die voor iedereen werkt. ''Ik wil dat mensen meer met elkaar gaan praten'' zegt Hendrix. ''De overheid heeft allemaal goede intenties, maar het uiteindelijk begint het bij de gewone mensen.''

Theater over de energietransitie (foto: Omroep Zeeland)

Hendrix heeft het zelf ook meegemaakt: ''Er werd een zonnepark aangelegd, maar de gemeente had de buurtbewoners niet op de hoogte gesteld of om hun mening gevraagd. Daar was de buurt niet blij mee.''

Het theatergezelschap kwam naar Middelburg op uitnodiging van ZB Bibliotheek en de Zeeuwse Milieufederatie. Bij de voorstelling werden cijfers gebruikt van de universiteit van Wageningen. Hendrix: ''Natuurlijk vinden we met deze voorstelling niet direct een oplossing op dit soort problemen, maar het proces om tot een oplossing te komen is minstens net zo belangrijk.''