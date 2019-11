Zeeland wordt wakker: bedreiging moskee, geen Julianabad en een slechte bonenoogst

Dreigbrief die de Touba moskee heeft ontvangen (foto: Touba moskee)

Bedreiging

De Touba moskee heeft een dreigbrief binnengekregen met daarop een tekening van een galg. Het bestuur van de moskee heeft maatregelen genomen - maar zegt niet welke - en vanmiddag overlegt het bestuur met de politie.

Twee meisjes uit Arnemuiden delen cupcakes uit (foto: Omroep Zeeland)

Julianabad

Kinderen uit Arnemuiden deelden gisteravond cupcakes uit aan gemeenteraadsleden van Middelburg. Het doel: extra geld krijgen voor het weer openen van 'hun' Julianabad. Tevergeefs, want de raad hield de portmonnee dicht.

(foto: Omroep Zeeland)

Oppositie Middelburg bekritiseert bezuinigingen in zorg

De gemeenteraad van Middelburg is dan wel met tegenzin akkoord gegaan met de megabezuiniging van zes miljoen op de zorg - de stad mag weliswaar niet failliet gaan - maar de voltallige oppositie heeft zoveel kritiek op de manier waarop die bezuinigingen moeten worden gerealiseerd, dat zij weigerde om zelfs maar over de plannen te debatteren. GroenLinks, PvdA, CU, SP en D66 lieten een verontwaardigde diepe stilte vallen.

Door droogte en regen rotten de bonen in de grond (foto: Omroep Zeeland)

Slecht bonenjaar

In een normaal jaar halen bonentelers zo'n 3.500 kilo bonen per hectare uit de grond, maar dit jaar is dat een stuk minder. Tussen de 2.500 en 3.000 kilo wordt verwacht. oorzaak het weer: het was eerst te droog en toen te nat.

(foto: Omroep Zeeland)

Weer

Het is bewolkt en misschien valt soms wat motregen of een enkel buitje. De middagtemperatuur is een graad of 6 en dat is vrij koud voor half november. De wind is noordoostelijk en meestal matig. Komende nacht koelt het af naar 2 tot 4 graden.