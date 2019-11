Waarom de e-bike het misschien wel van de bus wint

"De e-bike vergroot de actieradius van de fietser aanzienlijk (...) de groep die afhankelijk is van de bus wordt steeds kleiner" staat te lezen in het college-akkoord voor de nieuwe Staten-periode. De partijen hebben afgesproken dat ze daarom het openbaar vervoer in Zeeland anders gaan organiseren. Om te checken of de bus zich echt zorgen moet maken over zijn toekomst, heeft Omroep Zeeland gezocht naar cijfers van scholieren op een stekkerfiets.

Geen vraag over scholieren

De aanname dat scholieren de elektrische fiets pakken en de de bus links laten liggen kan niet gecheckt worden bij de fietsbranche. Die heeft wel berekend dat er steeds meer elektrische fietsen verkocht worden, maar houdt niet bij hoe groot het aantal scholieren is dat op de e-bike springt. Verzekeraar Univé heeft onderzoeksbureau GFK vorig jaar een onderzoek laten doen naar e-bike-gebruik maar daarin werd niets gevraagd over scholieren.

Niet ieder kind een nieuwe e-bike

Verder is het onwaarschijnlijk dat ouders massaal nieuwe e-bikes aanschaffen voor ieder schoolgaand kind: een beetje e-bike kost al gauw 1000 euro, vaak meer. Voor dat geld kun je heel wat busabonnementen kopen. Veel e-bikende scholieren zullen rijden op een in de familie doorgeschoven exemplaar en dat is niet terug te vinden in verkoopcijfers.

Fietsende scholieren (foto: Omroep Zeeland)

Middelbare scholen in Zeeland zien de laatste jaren wel een kleine toename van het aantal e-bikes in de fietsenstallingen. Het Calvijncollege heeft zeven vestigingen, die allemaal boven de Westerschelde liggen. Op deze school komen de schattingen uit op een forse toename, wat te verklaren is door de ligging en doordat het de grootste scholengemeenschap van Zeeland is.

Op de grote vestiging aan het Klein Frankrijk in Goes zijn zestig elektrisch fietsende leerlingen bekend. Alle vestigingen bij elkaar zijn er circa 140 'stekkerfietsers' op weg naar en van school.

Lodewijk College Terneuzen, locatie Oude Vaart (foto: Google Maps)

Op het Lodewijk College in Terneuzen, vestiging Oude Vaart, komen twintig leerlingen dagelijks op zo'n fiets naar school. Er is in het gebouw zelfs een ruimte waar de fiets-accu's onder toezicht weer kunnen worden opgeladen. En dat is wel nodig voor de terugreis over de winderige polderwegen naar het verre Walsoorden, Overslag of Philippine.

450 scholieren

Als je die cijfers voorzichtig doortrekt naar andere Zeeuwse scholen waar veel leerlingen uit buitengebieden les hebben dan zouden er in Zeeland ruwweg 450 scholieren op een elektrische fiets rijden.

Wint de e-bike het van de bus? (foto: Connexxion)

Er is wel een kleine verschuiving van de busroutes naar de fietspaden te zien. Je kunt dat bijvoorbeeld zien aan de jaarlijkse fietstellingen van de provincie. Dat wordt altijd in april gedaan op een groot aantal fietsroutes in Zeeland.

Toename van 26 procent

Omroep Zeeland heeft daaruit de werkdagen geselecteerd (dus schooldagen), op zes verschillende routes, verspreid over de provincie, die vaak door scholieren worden gebruikt. Alleen de routes waar de laatste vijf jaar achtereenvolgende tellingen zijn meegerekend. In 2017 werden op die routes per etmaal gemiddeld 5474 (brom-)fietsers geteld, in 2018 waren er op die dagen en op die routes gemiddeld 6911 (brom-)fietsers. Dat is een toename van 26 procent. Dat lijkt inderdaad een sterke groei.

Meer fietsen op de fietspaden zijn misschien wel een aanwijzing dat er meer elektrische fietsen zijn, maar ze zijn geen bewijs. Het kunnen ook andere soorten fietsen zijn. Daarbij komt dat de opmars van de e-bike al enkele jaren aan de gang is. Terwijl de nu gesignaleerde toename van 1400 gemiddeld per dag alleen maar in 2018 zichtbaar is. Van 2015 tot en met 2017 was juist sprake van een duidelijke krimp.

Bus

Om de redenering van de nieuwe gedeputeerden te ondersteunen zou het gebruik van de bus precies het tegenovergestelde van het fietsgebruik moeten zijn. De cijfers van Connexxion over dezelfde periode wijzen dat inderdaad uit.

Toen het fietsgebruik door scholieren daalde, steeg het busgebruik eveneens door scholieren. En in het laatste jaar daalde het busgebruik op schooldagen met 70.000 passagiers terwijl het fietsgebruik toenam, waarschijnlijk merendeels dankzij scholieren. Dat lijkt op een verband.

Ondersteuning

Conclusie: er is nu één jaar waarin het college van Gedeputeerde Staten ondersteuning vindt als ze besluit het busvervoer in onze provincie anders te organiseren. Het wachten is nu op de cijfers over 2019 om te zien of de e-bike inderdaad de bus gaat verdringen.