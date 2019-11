Spaarpalen, Belgische leraren en zoet water: dit is het wensenlijstje van onze bestuurders

Dit is een spaarpaal die al in werking is (foto: Jacqueline Hermans)

Joan van Burg (SGP) beet het spits af. Hij begint over de grote hoeveelheid stukken die horen bij de begroting: "Ik weet niet of iedereen alles gelezen heeft, ik niet."

Smiley

Hij pleit voor de aanschaf van een spaarpaal ergens langs de weg in Zeeland. "Iedereen die zich bijvoorbeeld houdt aan 50 kilometer per uur rijdt, krijgt een smiley en dan wordt er ook een klein bedrag gestort in een mooi project."

In Brabant is al zo'n spaarpaal. In Eerde spaarden buurtbewoners 1700 euro bij elkaar. Van dat geld is een buurtfeest georganiseerd.

Kind steekt vinger omhoog in de klas (foto: Omroep Zeeland)

Elektrisch varen

Jan Henk Verburg van de ChristenUnie vraagt om aandacht voor snelfietsroutes en geld om elektrische binnenvaart te stimuleren. De partij wil een accu-wisselstation voor binnenvaartschepen.

Leraren werven in België

Hannie Kool (CDA) maakt zich sterk om een proef om extra leraren voor het basisonderwijs aan te trekken. Door bijvoorbeeld ook te werven in België. Verder vroeg Kool om meer zonnepanelen op daken van bedrijven, voor het energieverbruik van omwonenden. Vanwege de stikstofdiscussie wil het CDA geen nieuwe natuurgebieden.

Zoet water voor boeren

CDA, VVD en SGP pleiten samen voor een proef met een zoetwaterbassin voor boeren. In dat bassin komen drijvende zonnepanelen. Om zo energie op te wekken en verdampen van het water tegen te gaan. Een tekort aan zoet water is voor Zeeuwse boeren een groot probleem. Volgens de partijen kan zo'n bassin helpen.

GroenLinks wil meer bomen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Extra bomen

GroenLinks wil een onderzoek naar waar er in Zeeland extra bomen geplant kunnen worden. Als dat onderzoek er dan ligt, kunnen er volgens de partij lokale initiatieven komen om extra bomen te planten.

Aandacht voor 'de arme' toerist

Corina van der Vliet (PvdA) wil dat het niet volgebouwd wordt aan de kust en ook aan de oevers het Veerse Meer. En vroeg ook aandacht voor de minder rijke toerist. "Blijft het ook voor de toerist die minder geld heeft te besteden mogelijk te overnachten in onze provincie?"

De SP maakt zich druk over de begroting. Ger van Unen: "Is er echt wel genoeg geld voor de sanering van het Thermphos terrein?"

Zorgen om Marinierskazerne

Francois Babijn (Partij voor Zeeland) maakt zich druk over Waterdunen. "Hoeveel inkomsten is de provincie misgelopen door vertraging van Waterdunen? Bijvoorbeeld doordat toeristen nu nog niet in het natuurgebied tussen Breskens en Groede kunnen verblijven?" Ook vraagt hij aandacht voor de Marinierskazerne. "Wat als de kazerne er toch niet komt, wat gaat dat ons kosten? Dat lees ik nergens."

Over de voorstellen worden later vandaag gestemd.

