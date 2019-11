Eikenhout wil met GOES realistischer spelen

Daan Eikenhout coacht GOES in zijn eerste wedstrijd, tegen FC Lisse (foto: René van der Vliet)

"We hebben besproken wat er fout ging tegen FC Lisse, maar ook wat er goed ging", zegt Eikenhout. GOES verspeelde in de slotfase van de wedstrijd een 1-0 voorsprong en ging door twee snelle tegengoals alsnog het schip in.

Kritisch

"Ik ben kritisch naar de groep, maar kijk zeker ook naar mezelf. Misschien had ik anders moeten wisselen door verdediger Jesse Bank erbij te zetten in plaats van middenvelder Hiep Nguyen. Dan was die laatste goal wellicht niet gevallen, maar we zullen het nooit weten."

Eikenhout wil vooral voortborduren op het betere spel van GOES in de tweede helft tegen FC Lisse, waarin de Bevelandse ploeg in sommige fases goed combineerde en kansen creëerde.

De trainer wil ook dat zijn ploeg realistischer gaat spelen. Dat deed GOES in de tweede helft tegen FC Lisse door bijvoorbeeld minder snel druk te zetten op de tegenstander.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 10-27 2. DVS'33 10-25 3. Hoek 11-21 6. VVSB 10-16 14. DOVO 10-8 15. VVOG 10-8 16. GOES 11-7 17. ONS Sneek 10-3

Bij GOES ontbreekt reserve-keeper Lorenzo Hoekman door een schouderblessure, die nader onderzocht moet worden. Wellicht ligt Hoekman er voor langere tijd uit. Zijn plaats op de bank wordt ingenomen door Boris Mol, keeper van GOES JO19.

Ook Ruben Besuyen (studie), Sjoerd Verhulst (niet wedstrijdfit) en Nazario de Fretes (niet speelgerechtigd) zijn niet inzetbaar.

Interim-trainer bij VVSB

Tegenstander VVSB staat sinds donderdag onder leiding van interim-trainer Patrick van de Fits. Hoofdtrainer Eric Meijers is per direct vertrokken bij de club uit Noordwijkerhout. Meijers stapt over naar tweededivisionist Spakenburg, dat een trainer zocht na het vertrek van John de Wolf naar Feyenoord.