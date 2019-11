Waarom Marieke vanuit de Randstad naar Zeeland vluchtte

In Zeeland kreeg Marieke de Mooij weer adem. "Ik kon ineens weer fietsen. Het werkte eigenlijk meteen!'' In de Randstad is de lucht het smerigst, vertelt Herman Vijlbrief van het Longfonds. "Maar in het algemeen kun je zeggen dat heel Nederland vies is." Hij is geschrokken van de respons. "Het meest schrijnend zijn de mensen die willen verhuizen, maar niet kunnen, vanwege werk, kinderen en dat soort dingen. Ik heb zoveel huilende mensen aan de lijn gehad."

Op een gegeven moment zei die longarts: U moet weg. U moet gaan wonen waar schone lucht is." Marieke de Mooij, luchtvluchteling

Marieke de Mooij weet er alles van. In Badhoevedorp woonde zij naast de snelweg en in de buurt van Schiphol. Aanhoudende luchtweginfecties maakten haar het gewone leven onmogelijk. "Als je benauwd bent kun je niks. Alleen maar in een hoekje zitten en naar lucht happen."

Fietsen werd onmogelijk

Haar werk moest ze vaak afzeggen en fietsen werd onmogelijk. "We fietsten graag een rondje om de Haarlemmermeer. Maar dat ging helemaal niet. Ik was alsmaar benauwd." Haar longarts adviseerde haar om te verhuizen: "Op een gegeven moment zei hij: U moet weg. U moet gaan wonen waar schone lucht is."

Marieke de Mooij krijgt in Burgh-Haamstede weer lucht (foto: Omroep Zeeland)

"In Zeeland heb je ook vieze plekken", aldus Herman Vijlbrief van het Longfonds, "Als je daar naast de industrie gaat wonen, of naast de snelweg, dan zit je niet op een schone plek." Langs het kanaal van Gent naar Terneuzen en in industriegebied Vlissingen-Oost is de lucht het meest vervuild.

Fijnstof in Zuidwest-Nederland (foto: www.luchtmeetnet.nl)

Marieke de Mooij kwam op een van de schoonste plekken van Nederland terecht: Burgh-Haamstede. De zeewind voert frisse en schone lucht aan. Het gaf haar haar gezondheid terug. "Toen ik weer een keer bij een longarts kwam, zei hij: 'U moet ophouden met al die puffers, u bent helemaal gezond, u heeft geen COPD'. Ik was helemaal genezen!"

Ik moet mijn roots vergeten. Als ik terugga word ik weer ziek." Marieke de Mooij, luchtvluchteling

In Zeeland kreeg Marieke de Mooij weer lucht, maar de kosten waren hoog. "Ik moet mijn roots vergeten." Of ze ooit nog een keer teruggaat? "Nee, dat kan helemaal niet. Dan word ik weer ziek."

Grootste luchtvervuilers

Het Longfonds vindt dat de politiek maatregelen moet nemen. "Het is allemaal bekend, de politiek mag wel wat daadkrachtiger zijn." Industrie, verkeer en intensieve veeteelt zijn de grootste luchtvervuilers. Het verlagen van de maximumsnelheid is al een maatregel in de goede richting. Ook Marieke de Mooij pleit voor actie. "Het is toch onbegrijpelijk dat er nog steeds huizen worden gebouwd langs de snelweg!"

