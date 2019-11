'Herten op Haringvreter tellen vanuit de lucht nu nog geen goed idee'

Herten op Haringvreter (foto: Marina Zoeteweij)

Op het eiland in het Veerse Meer leven volgens Staatsbosbeheer nu bijna 650 herten, waarvan er binnenkort een flink aantal geschoten gaat worden. Die telling is gebaseerd op een ronde vanaf het water en een ronde op het eiland zelf. Volgens Imke Boerma van SBB is dit een betrouwbare methode omdat de Haringvreter een klein oppervlak en weinig bebossing heeft.

Staatsbosbeheer over inzet warmtedrone Haringvreter

Om nu nog een telling te gaan doen door middel van een warmtecamera in een drone is volgens Boerma niet verstandig:"Het geluid van een drone zal voor verstoring zorgen van de dieren op en rondom de Haringvreter. En omdat we binnenkort met afschieten gaan beginnen is er al verstoring genoeg."

Eiland de Haringvreter in het Veerse Meer (foto: omroep zeeland)

Maar Boerma vindt het goed om in de toekomst te onderzoeken of er met een drone meer betrouwbare tellingen te doen zijn, en of het wellicht efficiënter is dan met meerde mensen tellen. Maar hij stelt dat er altijd aan één voorwaarde voldaan moet worden: "Pas als het zeker is dat het vliegen met een drone geen verstoring veroorzaakt, is het de moeite waard om dit verder te bekijken."

