Trainer Hoek schrok van grote nederlaag maar wil niet meer achterom kijken

Alexander Embrechts (l) in duel met Henry Bouius van Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

"Als wij deze wedstrijd nog tien keer spelen, zullen we heus nog wel eens verliezen. Maar zeker niet meer met 6-0", zo analyseerde Gevaert de middag in Friesland.

Individuele fouten

"Ik kan er wel doorheen kijken. Dat we snel op achterstand kwamen, lag aan individuele fouten. Aan de andere kant kregen wij ook kansen, maar die scoren we niet", aldus de Belg.

Maandag werden de tegengoals geanalyseerd met de spelers erbij. Daarna ging bij Gevaert de knop om, richting het duel van morgen. Tegen de verrassende koploper in de Derde Divisie; promovendus Sparta Nijkerk.

Dubbele luier

"We hebben een doordacht plan en dat willen we uitvoeren. We moeten ook niet meer achterom kijken, anders lopen we straks met een dubbele luier het veld op tegen de koploper".

Ondanks de individuele fouten tegen Harkemase Boys lijkt het er niet op dat Gevaert veel wijzigingen aanbrengt in zijn opstelling. "Wel als het herhaaldelijke fouten worden."

Hoek-trainer Lieven Gevaert was geschrokken van de 6-0 nederlaag in Harkema (foto: Orange Pictures)

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 10-27 2. DVS'33 10-25 3. Hoek 11-21 4. Harkemase Boys 10-20 5. ODIN'59 10-19

Bij Hoek ontbreekt opnieuw Erwin Franse. De aanvaller uit Kwadendamme heeft al enige tijd een verrekking aan zijn buikspieren.

Geen risico's

"Deze wedstrijd komt te vroeg voor Erwin. Hij is nog bij de osteopaat geweest, maar we hadden er al rekening mee gehouden, dat hij niet kan spelen. We willen ook geen risico's nemen."

Ook verdediger Gert-Jan van Leiden en middenvelder Sven Mbikulu maken door blessures geen deel uit van de wedstrijdselectie van Gevaert.