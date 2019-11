Minder kerkgangers in Sluis: deel kerk wordt omgebouwd tot appartementencomplex

Rooms-katholieke kerk in Sluis (foto: Google Maps)

De kerk valt onder de Parochie Heilige Andreas. Die kampt al langer met een teruglopend aantal kerkgangers en moest daartoe eerder een aantal kerkgebouwen sluiten.

In het voorste gedeelte van de kerk in Sluis worden appartementen gebouwd. Het achterste deel wordt bestempeld als kapel. Hier is plaats voor circa vijftig mensen die er diensten kunnen bijwonen. De kapel blijft ook door de week open voor publiek of toeristen.

Volgens Ronald van Quekelberge van het parochiebestuur zal de verbouwing eind volgend jaar of begin 2021 klaar zijn.

Op 3 december is er in de kerk een informatieavond over de plannen. Die is van 19.00 tot 20:30 uur. Dan wordt ook bekend wie de projectontwikkelaar is wie er gaat bouwen.