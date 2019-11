Kerkhove bereikt halve finale in Thailand

Archief: Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

In de halve eindstrijd treft ze morgen de Spaanse Eva Guerrero Alvarez. Op papier is het een wedstrijd waarin de dames aan elkaar zijn gewaagd. Pattinama-Kerkhove is de nummer 221 van de wereld, Guerrero Alvarez de nummer 234. Het is de eerste keer dat de speelsters elkaar treffen.

Ook in het dubbelspel is Pattinama-Kerkhove nog in de race voor de winst. Samen met haar Thaise dubbelpartner Tamarine Tanasugarn neemt ze het morgen in de finale op tegen het Aziatische duo Kwan Yau Ng/Saisai Zheng.

Eerder succes in Thailand

Een week geleden was Kerkhove ook al succesvol in Thailand. In een ander 25.000 dollartoernooi in Hua Hin was ze toen in drie sets te sterk voor qualifier Eudice Chong uit Hong Kong. De finale in het dubbelspel verloor ze.