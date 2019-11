PSV-keeper Aron van Lare (16) droomt nu al van Liverpool en het grote Oranje

Met een grote glimlach stapt Van Lare het trainingsveld op, een paar dagen voor zijn vertrek naar een oefentoernooi in Amerika met Oranje onder 17. "Ik ga er alles aan doen om over een half jaar de eerste doelman van Oranje onder 17 te zijn, tijdens het EK in Estland. En dan hebben we maar één doel: voor de derde keer op rij Europees kampioen worden."

Oranje onder 17 verloor gisteren na penalty's de halve finale van het wereldkampioenschap in Brazilië. Daar was Aron van Lare niet bij. Waarom niet? Dat heeft vooral met zijn leeftijd te maken. De spelers die in Brazilië speelden zijn van de 'oude' lichting. Over een half jaar staat tijdens het Europees kampioenschap een nieuwe lichting op het veld waar Van Lare wél bij hoopt te zijn.

"De concurrentie is moordend. Ajax-keeper Dani van den Heuvel en NEC-doelman Robin Roefs zijn ook allebei heel goede keepers. Waarom ik dan toch het verschil ga maken? Omdat ik net die ballen ga pakken die zij niet hebben", lacht Van Lare die als 5-jarig jochie bij Terneuzen begon en via de JVOZ en NAC tweeënhalf jaar geleden bij PSV terechtkwam.

Maakt hij met zijn reddingen Oranje onder 17 opnieuw kampioen? (foto: Omroep Zeeland)

Van Lare, nu al minstens een kop groter dan zijn leeftijdsgenootjes in Eindhoven, durft al hardop te dromen van een mooie profcarrière. "Ik wil zo snel mogelijk de hoofdmacht van PSV halen. En over een jaar of vijf hoop ik op een mooie transfer naar Liverpool. En natuurlijk op het grote Oranje. Ja, ik ben dan nog jong, maar dromen mag."

Coach Ramzi over Aron

Volgens Adil Ramzi, zijn huidige coach bij PSV, heeft Van Lare zeker de potentie om het ver te schoppen als keeper. "Aron is een winnaar. Hij is fysiek sterk, goed op de lijn en mentaal zit het bij hem goed", stelt de oud-speler van clubs als Willem II, PSV en Roda JC. In elke training geeft hij alles en Aron zou je het liefst nog 's nachts bellen om te trainen. Dat zijn voorwaarden die je nodig hebt om te slagen."

Van Lare weet net als zijn trainer dat je er met talent alleen niet komt. "Ik zal continu hard moeten blijven werken. Op alle gebieden is nog winst te behalen, maar vooral voetballend. Ook is het belangrijk dat ik wat rustiger word in mijn hoofd."

Hebbes! (foto: Omroep Zeeland)

Zijn familie in Zeeland volgt de ontwikkeling van Van Lare - die zelf nog eens in de twee weken naar Terneuzen komt - aandachtig. "Mijn vader en moeder zijn echt trots en staan altijd volledig achter me. Soms komen ze doordeweeks ook nog naar Eindhoven, dat is superfijn."

Opa mist niets

Ik heb ook heel trotse grootouders. Mijn opa rijdt me als ik in Zeeland ben geweest altijd op maandagochtend naar Eindhoven en is bij alle interlands. Het zou supermooi zijn als mijn familie me over een half jaar op de tribunes in Estland de finale ziet winnen met Oranje onder 17."